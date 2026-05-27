電影《屍速禁區》全智賢睽違11年再度躍上大螢幕：具教煥其實像「妹妹」、與池昌旭合作新電視劇

電影《屍速禁區》可說是近來創新型態的科學進化喪屍電影，由全智賢、具教煥、池昌旭、金新綠、申鉉彬等演員們共同演出，這部作品也受邀在坎城影展播放，是延尚昊導演繼《屍速列車》《屍速列車：感染半島》後再掀話題的新作品。也是全智賢自2015年《暗殺》之後再度重返大螢幕的作品。

《屍速禁區》劇情描述在一棟大樓內意外爆發了生物危機，許多無辜民眾受困建築物內，他們要對抗越來越聰明的喪屍，避免被感染並逃出生天。片中全智賢飾演一位生物學者權世貞，個性上對於不公不義的事情無法袖手旁觀，當遭遇這重大危機時，她扮演著帶領所有生存者逃跑的首領，並以自己的專業知識來判斷喪屍之間的行為模式，找出他們的弱點進而帶領大家逃出這棟建築物。



全智賢也在訪談中被問到《屍速禁區》與兩位主要演員具教煥以及池昌旭合作的感想，具教煥在片中飾演著本次攻擊的主導者，也可說是喪屍的首領，最大反派。而全智賢也提到她在拍攝時與具教煥同框的場次不少，看起來兩人的關係也不錯，全智賢大讚具教煥原本就是非常有sense的演員，兩人個性也算滿合的，但全智賢竟用「像是妹妹」來形容具教煥！兩人在拍攝時會討論並做動作上的配合，讓全智賢覺得兩人是能夠互相產生偕同效應的演員。



至於池昌旭，全智賢則說也希望能看起來和池昌旭很熟，但池昌旭實在太忙碌了，在片場拍攝時見到池昌旭的時間並不多，兩人所飾演的角色也沒有太多對立或衝突，不過全智賢與池昌旭也合作拍攝JTBC新的電視劇《人類X九尾狐》，她笑稱那部作品中跟池昌旭顯得比較熟一點。



全智賢被問到是否會再挑戰喪屍類題材電影？她給出肯定的答案。全智賢表示如果是科幻題材，觀眾們所能接受的程度似乎比較低，演員們的表現上也比較難體現，不過感覺韓國喪屍電影已經算是站穩了腳步，感覺能夠刺激觀眾們產生共鳴，所以全智賢也表示願意再度挑戰相關題材。《屍速禁區》現正熱映中。

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