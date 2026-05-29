《花樣青春Limited Edition》收視率掉漆但口碑沒輸！三人狼狽奔波掀共鳴，網友：跟對的人亂走，本身就是最好看的風景

羅英錫PD製作的tvN綜藝《花樣青春Limited Edition》這回真的踢到鐵板了！最新一集收視率僅剩2.9%，跟上一集並列開播以來最低，對比2016年播出的《花樣青春3》當年創下的11.8%超高收視，真的是一場天壤之別。

日前播出的第4集中鄭柔美、朴敘俊、崔宇植三人為了拚當日來回濟州島，拚命跑到光州國際機場，結果現實問題一個接一個來。 三人從寶城綠茶園移動到海邊，看到空蕩蕩的海岸跟拉下鐵門的店家，當場傻眼。 差點找不到住宿的時候，命運般遇上民宿老闆，總算用4萬韓元搞定住宿。



省下住宿費後，他們把錢拿去吃好料，從石斑魚、巨蚌到小鮑魚，滿滿一桌海鮮大餐看起來超奢華。 但快樂總是短暫的，隔天早上「福利抽獎」沒抽到想要的車，整個行程大亂。 他們討論半天決定改去光州，結果到了機場才發現，得等有人退票才能飛濟州，最後只等到一個位子。三個人回到光州住宿後還是不死心，一直刷機票。 朴敘俊率先認清現實宣布放棄，崔宇植則提議隔天靠抽住宿福利來省錢，兩人為此討論了足足一個半小時。



首兩集收視率分別為3.7%和3.5%，如今掉到2.9%，羅PD這招牌看來也失靈了。 第4集雖然掉到2.9%，但根據尼爾森韓國統計，該集在首都圈與全國家庭收視率上，連續4週在有線及綜合編成頻道中拿下同時段第一名；tvN核心目標族群男女2049的收視率，同樣連續4週穩坐同時段冠軍寶座。換句話說，即便數字不漂亮，但在同類型節目中還是很能打。



雖然整體收視率跟全盛時期沒得比，但三人渾然天成的化學反應跟荒謬又真實的旅行過程，還是在網路上掀起不少討論。不少觀眾表示，看鄭有美、朴敘俊、崔宇植為了省錢狼狽奔波、為了行程方向吵到翻，反而更貼近「青春」的本質——就算計畫再爛、預算再少，跟對的人一起亂走，本身就是最好看的風景。



此外，《花樣青春 Limited Edition》以「沒有任何刺激元素卻令人欲罷不能」的日常感贏盡口碑，喜愛韓綜的觀眾可以到Viu隨時收看這一熱門綜藝！

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