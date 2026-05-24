熱門韓劇《我的王室死對頭》收視破10%！林知衍、許楠儁酒後告白＋手腕吻讓觀眾全淪陷

《21世紀大君夫人》完結後誰稱王？《我的王室死對頭》成金土劇新霸主！收視飆破雙位數、持續攀升中。

根據收視率調查公司 Nielsen Korea 於24日上午公布的數據，23日晚間播出的 SBS 金土劇《我的王室死對頭》第6集，全國家庭收視率10.3%，成功突破10%大關。



這不僅比22日播出的第5集創下的9.5%上升了0.8個百分點，同時也刷新自身最高收視紀錄。原本同時段競爭作品 MBC《21世紀大君夫人》播畢後，《我的王室死對頭》的收視率便一口氣暴增超過3%，短短一週內就徹底掌握金土劇收視優勢。

當天播出的劇情中，車世界（許楠儁 飾）在觸電事故後，經歷一連串事件，逐漸加深對申瑞霜（林知衍 飾）的感情，最終更在酒醉後真情告白，吸引觀眾關注。



尤其是林知衍與許楠儁的吻戲，以及「手腕吻」橋段，更讓觀眾心動指數爆表。

此外，同時段播出的 MBC 全新韓劇《大叔再出招》第2集，則以全國3.6%的收視率小幅下滑，開播成績為4.4%。是一部結合動作、喜劇與中年人生題材的「大叔系」韓劇，由申河均、吳正世、許城泰主演，講述三個曾經叱吒風雲、各自在不同領域稱霸的男人，因為10年前的一場神秘事件，人生徹底改變的動作喜劇。



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