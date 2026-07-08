SBS爽劇再出擊！安普賢回歸《財閥X刑警2》，攜手新搭檔鄭恩彩展開全新辦案，8月7日正式開播！

SBS新金土劇《財閥X刑警2》即將於8月7日登場！故事將延續「財閥刑警」陳利手與新任團隊長朱惠拉攜手辦案的精彩劇情，兩人截然不同的性格與辦案風格，也預告將帶來更多爽快又充滿笑點的化學反應。

繼第一季創下最高收視11%的亮眼成績後，《財閥X刑警2》再度回歸，作為SBS「爽劇宇宙」代表作品之一，早已讓劇迷引頸期待。本劇將於8月7日接檔《金特務：本色回歸》首播，安普賢與鄭恩彩的新搭檔也令人期待不已！



最新公開的角色海報中，安普賢飾演的陳利手再次展現財閥刑警的獨特魅力。身穿亮眼天藍色西裝的他，突破一般刑警形象，搭配金色警徽與華麗手銬，完美呈現利用財力與智慧破案的「超豪華刑警」風格。海報上的「最華麗的刑警再次行動」標語，也預告他將帶來更加升級的活躍表現。



鄭恩彩飾演的朱惠拉則散發強烈氣場，黑色皮外套搭配重機造型，展現曾任警察廳反恐部隊王牌成員的俐落魅力。冷靜堅定的眼神，加上「完美犯罪？不存在那種事」的標語，充分展現她追查真相、絕不退讓的刑警信念。



性格與辦案風格截然不同的兩人，究竟會擦出什麼樣的火花，也成為《財閥X刑警2》的一大看點。製作團隊也表示，安普賢與鄭恩彩將以各自獨特魅力詮釋角色，期待兩人在劇中展現充滿反差感的合作與精彩互動。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞