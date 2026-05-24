尷尬10年終吐實！I.O.I合體大爆料，全昭彌首曝與金世正「微妙關係」！磪有情補槍：公布名單那天氣氛超怪

選秀節目殘酷的競爭所產生的微妙氛圍，在10年後終於被當事人說出口。 女團I.O.I出身的全昭彌，近日公開了當年與她爭奪第1、2名的金世正之間的真實關係，坦言「真的很尷尬」。

YouTube頻道《心酸的哥哥》18日上架的影片中，I.O.I成員全昭彌、磪有情、請夏、俞璉靜一起回憶了過去活動的時光。 主持人申東燁提到當年節目的評等制度，俞璉靜幽默地說：「又不是豬肉，也不是韓牛。」巧妙表達了當時心酸的心情。



最受矚目的，是全昭彌透露了她與拿下第2名的金世正之間不為人知的故事。 全昭彌說：「我那時候還是國中生，其實跟世正姐姐真的有點尷尬。」她解釋，節目播出當時激烈的排名競爭，確實影響了兩人的實際關係。全昭彌坦言：「當時我是個不懂事的國中生，根本沒想過『我下週要這樣做來贏過這個姐姐』。 但不知道從什麼時候開始，我跟世正姐姐就這樣被固定在1、2名，我們自己也在不知不覺中一直很在意這件事。」她描述了當時無形的壓力。



競爭結束後，兩人被分到同一個團體，全昭彌說：「突然就出道了，然後被告知『你們現在是同一個團隊了，要好好相處』。」她還原了當時難免尷尬的處境。 磪有情也補充：「我們是在愚人節當天公佈名單的，後來11個人第一次在經紀公司聚集的那天，氣氛比想像中還要微妙。」



不過金請夏聽完後，卻轉向俞璉靜那邊說：「只有妳們那組這樣吧？ 我們是『哇~』這樣耶。」一句話逗得全場大笑，也讓粉絲看到I.O.I成員之間即使過了10年，依然可愛又真實的互動。

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