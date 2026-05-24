LE SSERAFIM 回歸火力全開！首日狂賣43萬張，創今年女團最高紀錄

人氣女團 LE SSERAFIM 再次證明了強大的專輯銷售實力。官方於22日下午1點公開正規二輯《PUREFLOW pt.1》。根據專輯銷量統計網站 Hanteo Chart，這張新專輯在發行首日便賣出43萬5675張，專輯同時登上22日音源榜冠軍。

這也是今年推出的第四代K-POP女團專輯中，首日銷量最高的紀錄。即使擴大到所有世代女團來看，這也是僅次於 BLACKPINK 的第二高成績。



新專輯還空降「Worldwide iTunes Album」排行榜第3名。截至23日上午9點為止，已進入新加坡、法國、日本等27個國家及地區的 iTunes「Top Album」排行榜。

其中在墨西哥、加拿大、義大利等20個國家/地區，更成功打進前10名，再次證明其全球人氣。

主打歌〈BOOMPALA〉同樣受到全球矚目。這首歌登上22日「Worldwide iTunes Song」排行榜第20名。



截至23日上午9點，歌曲已進入英國、美國、日本等共21個國家/地區的 iTunes「Top Song」榜單，在 YouTube 上也掀起熱烈反應。

包含韓國（第11名）、日本（第4名）、美國（第7名）在內，歌曲成功進入27個國家/地區的 YouTube「熱門發燒榜」，吸引全球聽眾關注。



新專輯收錄了五位成員在面對恐懼時所經歷的改變與成長。過去高喊「FEARLESS」的她們，在直面恐懼後變得更加堅強，並以這股力量繼續向前邁進。



主打歌〈BOOMPALA〉則取樣了全球爆紅的拉丁流行歌曲〈Macarena〉（瑪卡蓮娜），是一首不分年齡與性別、全世界都能輕鬆享受的明亮輕快歌曲。



▼4月24日率先公開的先行曲〈CELEBRATION〉MV 目前已累積1062萬觀看次數：



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