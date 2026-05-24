热门韩剧《我的王室死对头》收视破10%！林知衍、许楠儁酒后告白＋手腕吻让观众全沦陷

《21世纪大君夫人》完结后谁称王？《我的王室死对头》成金土剧新霸主！收视飙破双位数、持续攀升中。

根据收视率调查公司 Nielsen Korea 於24日上午公布的数据，23日晚间播出的 SBS 金土剧《我的王室死对头》第6集，全国家庭收视率10.3%，成功突破10%大关。



这不仅比22日播出的第5集创下的9.5%上升了0.8个百分点，同时也刷新自身最高收视纪录。原本同时段竞争作品 MBC《21世纪大君夫人》播毕后，《我的王室死对头》的收视率便一口气暴增超过3%，短短一周内就彻底掌握金土剧收视优势。

当天播出的剧情中，车世界（许楠儁 饰）在触电事故后，经历一连串事件，逐渐加深对申瑞霜（林知衍 饰）的感情，最终更在酒醉后真情告白，吸引观众关注。



尤其是林知衍与许楠儁的吻戏，以及「手腕吻」桥段，更让观众心动指数爆表。

此外，同时段播出的 MBC 全新韩剧《大叔再出招》第2集，则以全国3.6%的收视率小幅下滑，开播成绩为4.4%。是一部结合动作、喜剧与中年人生题材的「大叔系」韩剧，由申河均、吴正世、许城泰主演，讲述三个曾经叱吒风云、各自在不同领域称霸的男人，因为10年前的一场神秘事件，人生彻底改变的动作喜剧。



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