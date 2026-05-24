不輸《大君夫人》！3部口碑狂飆ON檔韓劇推介：老戲骨燒腦緝兇、朴志訓爆笑料理、林知衍高甜穿越

由邊佑錫和 IU 領銜主演的古裝大作《21世紀大君夫人》日前剛迎來震撼大結局，讓劇迷集體陷入戒斷症狀。 好在韓劇界後繼有人！近期有 3 部正在熱播的 ON 檔韓劇，憑藉零負評的逆天口碑、收視率直線飆升。 重點是其中兩部才剛開播不久，現在跟上進度剛剛好！

1.燒腦犯罪懸疑：《稻草人》

一句話亮點：零鮮肉、零愛情線，純憑神劇本從 2.9% 逆襲暴衝至 7.9%！



這部硬核犯罪劇開播初期因題材沉重、沒有流量大咖加持而無人問津，首播僅開出 2.9% 的慘澹成績。 怎料隨著劇情推進，近乎完美的扎實劇本、瘋狂反轉卻邏輯在線的劇情、豐滿立體的角色刻畫，加上老戲骨們入木三分的演技，硬生生讓收視一路穩定衝到 7.9%，成為今年最強的黑馬神劇！

故事改編自韓國三大懸案之一「華城連環殺人案」，講述老刑警姜泰柱（朴海秀 飾）前往監獄探視終於落網的真兇，進而回想起當年與檢察官車恃穎（李熙俊 飾）一同調查連環命案的往事。 兩位主角因童年陰影與階級差異，關係在敵友之間微妙流動，對嫌犯的推理更是一再顛覆劇迷預設。 即便後半段已揭曉兇手身份，仍讓人欲罷不能想看他如何被繩之以法！



播映資訊：逢星期一、二晚 10 點半於 Viu 上線，目前只剩最後 2 集大結局高潮！



2. 瘋癲奇幻喜劇：《菜鳥伙房兵》

一句話亮點：朴志訓慘變軍中料理王！暗黑爆笑堪稱《暴君的廚師》難吃版？



改編自同名人氣網漫，今年剛憑《王命之徒》精湛演技賺翻觀眾熱淚的朴志訓，這次徹底拋棄形象、搖身一變成為被判定精神狀態欠佳的「關懷士兵」，在偏僻哨所從零開始挑戰地獄級的夥房兵生活。 荒謬的是，他的眼前總是會浮現只有自己看得到的「遊戲升級系統」，逼著他靠做菜一路升級成傳說級廚神......！

該劇一開播就因為太過無厘頭而引爆全網病毒式瘋傳，劇中各種將軍隊「暗黑料理」具象化的CG 特效和演員的發瘋式表演，簡直讓人笑到飆淚，被網民調侃是「《暴君的廚師》難吃版」！每集結尾都卡在超意想不到的反轉點，讓人抓狂想看下一集。



播映資訊：每週一、二晚間於 TVING、tvN 播出，海外由HBO Max上線。



3. 奇幻浪漫喜劇：《我的王室死對頭》

一句話亮點：傲嬌惡女穿越遇上瘋批財閥！開播 4.1% 暴衝 9.5% 預訂破十！



這部就是目前全網討論度炸裂的金土劇霸主！劇情講述朝鮮時代的惡女禧嬪「姜團心」（林知衍 飾）意外穿越到現代，遇上了性格古怪、不按牌理出牌的瘋批財閥「車世界」（許楠儁 飾）。 一個發誓這一生絕不再跟男人有瓜葛，一個則是重度事業腦、對女人毫無興趣，兩顆絕緣體碰撞在一起，竟產生了異常好笑又讓人心跳漏拍的超強火花！

播出後不僅在韓國本土被追劇黨捧上天，海外觀眾也紛紛盛讚是「久違的正統韓式浪漫喜劇」。 林知衍渾然天成的搞笑演技，搭配許楠儁直球霸總的瘋狂求愛，甜度直接爆表！



播映資訊：每週五、六晚間更新，海外由 Netflix 全球同步上架。



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