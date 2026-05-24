不输《大君夫人》！3部口碑狂飙ON档韩剧推介：老戏骨烧脑缉凶、朴志训爆笑料理、林知衍高甜穿越

由边佑锡和 IU 领衔主演的古装大作《21世纪大君夫人》日前刚迎来震撼大结局，让剧迷集体陷入戒断症状。 好在韩剧界后继有人！近期有 3 部正在热播的 ON 档韩剧，凭藉零负评的逆天口碑、收视率直线飙升。 重点是其中两部才刚开播不久，现在跟上进度刚刚好！

1.烧脑犯罪悬疑：《稻草人》

一句话亮点：零鲜肉、零爱情线，纯凭神剧本从 2.9% 逆袭暴冲至 7.9%！



这部硬核犯罪剧开播初期因题材沉重、没有流量大咖加持而无人问津，首播仅开出 2.9% 的惨澹成绩。 怎料随著剧情推进，近乎完美的扎实剧本、疯狂反转却逻辑在线的剧情、丰满立体的角色刻画，加上老戏骨们入木三分的演技，硬生生让收视一路稳定冲到 7.9%，成为今年最强的黑马神剧！

故事改编自韩国三大悬案之一「华城连环杀人案」，讲述老刑警姜泰柱（朴海秀 饰）前往监狱探视终於落网的真凶，进而回想起当年与检察官车恃颖（李熙俊 饰）一同调查连环命案的往事。 两位主角因童年阴影与阶级差异，关系在敌友之间微妙流动，对嫌犯的推理更是一再颠覆剧迷预设。 即便后半段已揭晓凶手身份，仍让人欲罢不能想看他如何被绳之以法！



播映资讯：逢星期一、二晚 10 点半於 Viu 上线，目前只剩最后 2 集大结局高潮！



2. 疯癫奇幻喜剧：《菜鸟伙房兵》

一句话亮点：朴志训惨变军中料理王！暗黑爆笑堪称《暴君的厨师》难吃版？



改编自同名人气网漫，今年刚凭《王命之徒》精湛演技赚翻观众热泪的朴志训，这次彻底抛弃形象、摇身一变成为被判定精神状态欠佳的「关怀士兵」，在偏僻哨所从零开始挑战地狱级的伙房兵生活。 荒谬的是，他的眼前总是会浮现只有自己看得到的「游戏升级系统」，逼著他靠做菜一路升级成传说级厨神......！

该剧一开播就因为太过无厘头而引爆全网病毒式疯传，剧中各种将军队「暗黑料理」具象化的CG 特效和演员的发疯式表演，简直让人笑到飙泪，被网民调侃是「《暴君的厨师》难吃版」！每集结尾都卡在超意想不到的反转点，让人抓狂想看下一集。



播映资讯：每周一、二晚间於 TVING、tvN 播出，海外由HBO Max上线。



3. 奇幻浪漫喜剧：《我的王室死对头》

一句话亮点：傲娇恶女穿越遇上疯批财阀！开播 4.1% 暴冲 9.5% 预订破十！



这部就是目前全网讨论度炸裂的金土剧霸主！剧情讲述朝鲜时代的恶女禧嫔「姜团心」（林知衍 饰）意外穿越到现代，遇上了性格古怪、不按牌理出牌的疯批财阀「车世界」（许楠儁 饰）。 一个发誓这一生绝不再跟男人有瓜葛，一个则是重度事业脑、对女人毫无兴趣，两颗绝缘体碰撞在一起，竟产生了异常好笑又让人心跳漏拍的超强火花！

播出后不仅在韩国本土被追剧党捧上天，海外观众也纷纷盛赞是「久违的正统韩式浪漫喜剧」。 林知衍浑然天成的搞笑演技，搭配许楠儁直球霸总的疯狂求爱，甜度直接爆表！



播映资讯：每周五、六晚间更新，海外由 Netflix 全球同步上架。



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