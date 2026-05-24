孝琳新髮色＋新舞步忍不住在台先公開！化身飯店總經理招待全場粉絲更約定「我們夏天見」

韓國鐵肺歌手孝琳於5月23日晚間在Legacy TERA舉辦「2026 HYOLYN CONCERT〈KEY〉in Taipei」個人演唱會，分享了自己16年來的心路歷程，也帶來許多SISTAR時期的歌曲令全場陷入瘋狂，更提到雖然粉絲們只來幾小時就要「Check out」了，仍然希望大家給予五星好評喔！

一連帶來「SHOTTY」「Layin’ Low」「Wait」高強度歌曲，讓孝琳一邊喘著一邊跟大家問候，她先是用中文問候「大家好」，接著她表示自己是這秘密飯店的總經理，竭誠為大家服務。她提到自己在韓國演出時都會從家中出發，但在台北演出則是從飯店出發，因為這次主題關係，讓孝琳特別感受到飯店的人員真的很了不起。相隔2年才又以專場演出來到台北，孝琳立刻提醒大家「我有染頭髮喔」，原來金髮造型是為了配合即將公開的新專輯。



孝琳的歌曲總是動感十足，也非常善於帶動現場氣氛，舞台上的她更是一眼看出粉絲們蠢蠢欲動，很想站起來一起跳但是都在忍耐中，也表示自己雖然常透過一些音樂祭活動有機會來台，但最想要的還是專屬的舞台，為大家呈現自己。一路走來孝琳也相當感慨，她總是勇往直前，覺得自己沒有時間停下來回顧過去，但也因為如此的努力，今日才能打造出這樣的飯店邀請大家來玩。過往16年的日子彌足珍貴，但往後的時間她也將當作禮物送給所有粉絲們。



粉絲們在演唱會尾聲大合照時，舉起手幅應援，工作人員將手幅拿給孝琳時，讓她相當好奇所以仔細端詳著正反兩面的字樣，粉絲們急著大喊，要孝琳別看背面，沒想到孝琳回應「但我看不懂中文啊！」讓全場大笑，孝琳也大呼粉絲實在太可愛。雖然相聚的時間總是短暫，但這樣也令人更期待下一次的相見，孝琳表示自己沒有行程或演出的時候，大家可能以為她都在玩，但是她總是認真在準備自己的下一步，也請大家期待。



最後孝琳表示感謝大家今日的蒞臨，最後還是覺得要有飯店的樣子，所以重新拿出開場時脫下的手套，希望大家就算退房了，也能記得今日共度的時光。孝琳和大家約定「我們夏天見吧」令粉絲興奮不已，她也提示大家很快就會再見面〜最後還不忘提醒大家要為今日飯店留下「五星好評」喔！



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