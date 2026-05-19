MC夢直播炸彈！怒揭車俊英嗜賭成癮：整天纏著EXO伯賢去賭場，喊話「伯賢啊，男人就是要會賭」

韓國藝人MC夢18日透過個人SNS直播，一口氣澄清圍繞在自己身上的各種爭議，更驚爆前合夥人車俊英試圖把EXO成員伯賢拉進賭博的世界，引發軒然大波。

MC夢在直播中回應了MBC《PD手冊》對他的種種質疑。 談到公司資金被用來非法賭博的傳聞時，他憤怒表示：「這什麼荒唐的說法？ 公司錢拿去做非法賭博？ 資金來源一查帳戶就全部清楚了，怎麼可能用公司錢賭博？」

接著他話鋒一轉，直指車佳元（韓媒爆料她與MC夢存在婚外情）的叔叔車俊英：「我知道《PD手冊》跟誰做了訪談。 車俊英是個賭博成癮的人。 以前跟我還算親近的時候，他一直掛在嘴邊說：『我給你10億，跟我一起去拉斯維加斯吧』、『伯賢啊，男人就是要會賭博，跟我一起去拉斯維加斯吧』。」驚人發言讓網友全看傻眼。



不過目前這些說法都是MC夢的單方面主張，真實性仍有待查證。

MC夢2023年與p_Ark集團會長車佳元共同創立One Hundred娛樂，但去年7月辭職，之後雙方接連爆出矛盾、不倫緋聞及非法賭博等爭議，如今他親自開直播全面反擊，讓演藝圈風暴越演越烈。



此外，EXO-CBX（CHEN、伯賢、XIUMIN）已正式解約INB100，三人控訴公司拖欠數十億結算金致活動癱瘓。

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