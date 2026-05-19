刪「萬歲」改消音！《21世紀大君夫人》急修爭議畫面，OTT重新上架

MBC金土劇《21世紀大君夫人》歷史歪曲風暴持續延燒，劇組在巨大壓力下，悄悄將第11集爭議場景修正後，重新上傳到OTT平台Wave、Disney+及官方YouTube帳號。

最引發眾怒的即位儀式場面中，臣子們原本高喊附庸國才用的「千歲」、「千千歲」，而非獨立國家的「萬萬歲」。 劇組將這部份以「消音處理」修正，連字幕上的「千千歲」也一併刪除。 然而，另一大爭議——理安大君（邊佑錫 飾）戴著諸侯等級的「九旒冕冠」而非帝王規格的「十二旒冕冠」，目前仍維持原狀，尚未剪輯。



此外，劇中成熙周（IU飾）使用中國式茶道、錯誤服飾考證等多處爭議，劇組先前已承諾會全面修改VOD及OTT版本。

這場風波也點燃了韓國史名師崔泰成的怒火。 他18日發文痛批：「又是歷史歪曲爭議，到現在我們還是金魚嗎？ （記性太差）」他強調：「現在我們引領著全球韓流文化，這些作品不是只有我們在看，全世界都在看。 我們的形象正在快速傳播、烙印，現在需要配得上這個地位的系統了。」崔泰成更直言：「演員的片酬幾億（韓幣，下同）毫不手軟地給，為什麼歷史考證費用只想用幾十萬打發？ 為什麼這麼捨不得？ 為了節目製作，為什麼這麼忽視考證所需要的時間？」字字句句砲火猛烈，也道出許多觀眾的心聲。



對於歪曲歷史這一爭議，男、女主角邊佑錫和IU已於日前分別通過SNS、生日會正式道歉。劇組也於16日在官方網站低頭認錯：「對於世界觀設定與歷史考證問題造成困擾，真心致歉。」而導演朴峻華將於今日（19日）接受終映專訪。按照原定計畫，這本該是一場暢談13.8%高收視率收官幕後故事的美好場合，但在「歷史歪曲」爭議越演越烈的情況下，這場訪談恐怕將變成導演的「謝罪說明會」。

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