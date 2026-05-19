MC梦直播炸弹！怒揭车俊英嗜赌成瘾：整天缠著EXO伯贤去赌场，喊话「伯贤啊，男人就是要会赌」

韩国艺人MC梦18日透过个人SNS直播，一口气澄清围绕在自己身上的各种争议，更惊爆前合伙人车俊英试图把EXO成员伯贤拉进赌博的世界，引发轩然大波。

MC梦在直播中回应了MBC《PD手册》对他的种种质疑。 谈到公司资金被用来非法赌博的传闻时，他愤怒表示：「这什么荒唐的说法？ 公司钱拿去做非法赌博？ 资金来源一查帐户就全部清楚了，怎么可能用公司钱赌博？」

接著他话锋一转，直指车佳元（韩媒爆料她与MC梦存在婚外情）的叔叔车俊英：「我知道《PD手册》跟谁做了访谈。 车俊英是个赌博成瘾的人。 以前跟我还算亲近的时候，他一直挂在嘴边说：『我给你10亿，跟我一起去拉斯维加斯吧』、『伯贤啊，男人就是要会赌博，跟我一起去拉斯维加斯吧』。」惊人发言让网友全看傻眼。



不过目前这些说法都是MC梦的单方面主张，真实性仍有待查证。

MC梦2023年与p_Ark集团会长车佳元共同创立One Hundred娱乐，但去年7月辞职，之后双方接连爆出矛盾、不伦绯闻及非法赌博等争议，如今他亲自开直播全面反击，让演艺圈风暴越演越烈。



此外，EXO-CBX（CHEN、伯贤、XIUMIN）已正式解约INB100，三人控诉公司拖欠数十亿结算金致活动瘫痪。

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