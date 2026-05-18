韓片《屍殺禁區》加推5月23日起優先場 外媒封「韓國喪屍片NO.1」 六大角色海報首登場

2026年最受期待的韓國喪屍大片《屍殺禁區》於第79屆康城影展「午夜展映」單元作全球首映，展現壓倒性的首映氣勢。現場觀眾反應極為熱烈，獲得長達7分鐘的企立掌聲，更有媒體及觀眾讚譽為「韓國喪屍電影第一位」、「延尚昊喪屍宇宙的最高峰」、「喪屍片權威回歸」等猛烈好評！

由《屍殺列車》金牌導演延尚昊執導，全智賢、具教煥、池昌旭、申鉉彬、金信綠及高洙等實力派主演。這部電影大幅升級喪屍概念，帶來高智商、具群體智慧的「進化型喪屍」，引起大規模討論，不再是傳統笨拙行屍，由最初像野獸般爬行，之後逐步進化至用雙腿行走，更能集結成軍、共享感知、識別人類、看穿人類詭計，並接受具教煥指令「升級」。這種設定令人類倖存者充滿無力感，同時帶來極高緊張度及刺激動作場面！

其中，演員表現更被激讚火花四濺，全智賢作為團隊領袖，運用生物科技知識對抗殭屍；而具教煥的瘋狂科學家演出更被法國傳媒讚為媲美《蝙蝠侠—黑夜之神》的小丑。片中他蒙眼吹口哨的畫面，以及帶領喪屍阻擋逃生之路的情節極具震撼力。





而當晚首映另一焦點落在導演朴贊郁意外現身紅地毯，與延相昊及劇組眾人熱情擁抱，第四度有作品晉身康城影展的延尚昊導演於劇院中親身分享感受：「能在自己夢寐以求的康城影展，得到如此熱烈的支持，再次呈現作品《屍殺禁區》，這是莫大的榮幸。大家給予的熱烈支持，將成為我未來繼續拍電影時，長久留存在心中的珍貴記憶。」而延尚昊在康城之行亦分享更多創作心路歷程：「在我的所有作品中，我一直試圖表達當今社會的恐懼。對我來說，最大的恐懼是現代高速的通訊交流，就像一個有生命的群體，在某種程度上削減了我們的個體性和個性。」因此，《屍殺禁區》的喪屍特性應為而生，作為導演回應時代轉變的創作。





正身處康城影展的金像級演員陳家樂及許恩怡，現身可容納2500名觀眾的盧米埃大劇院，幸運地成為全球第一批觀眾率先體驗《屍殺禁區》片的其中二人，其中，家樂難掩興奮：「第一次喺外國地方參與首映，甚至可以見到成個主創團隊，好震撼啊件事！部戲好精彩好刺激，打破咗我對殭屍一啲固有嘅諗法，佢有啲創新嘅理念喺度，咁我覺得係好新鮮嘅。」；而許恩怡則投入大叫：「雖然係香港時間朝早六點睇，但我係每一秒都好集中，投入到會同佢哋一齊大叫『啊！』或者『哇！』我全部都係超級專心同埋好驚，你好鍾意嘅一啲角色，有啲嘢會發生喺佢哋身上，係真係諗唔到嘅，所以係好值得入戲院支持！」

而香港方面，電影公司今日發佈全新六大角色海報，正式揭露全智賢飾演的知名生物教授及池昌旭飾演的疫廈保安隊長等，聯手抵抗具教煥演出屍毒散播者！香港現正加推5月23日起優先場，入場觀眾可獲贈A3海報乙張。

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