《21世紀大君夫人》風暴擴大！終演採訪主角群全閃避，「大哥」李在源臨陣取消專訪，劇組全面噤聲

MBC金土劇《21世紀大君夫人》深陷歪曲歷史風暴，風波越演越烈。 原本是唯一一位確定要接受終映專訪的演員李在源，18日突然宣佈取消，全面迴避媒體提問。

李在源在劇中飾演Castle集團長子、成熙周（IU 飾）同父異母的哥哥成泰柱。 他所屬經紀公司Studio YooHoo低調表示：「目前對於作品相關的輿論與情況，我們深感沉重。 在這種氛圍下進行個人訪談，恐怕會對作品全體及觀眾造成困擾。 演員身為作品的一員，也是以沉重心情看待此事。 綜合考量後，這次訪談不得已只好取消，懇請記者們見諒。」



《21世紀大君夫人》16日剛播畢，儘管最高收視率達13.8%成績亮眼，但從開播以來接連爆發考證錯誤、演技爭議，最後升級到歷史歪曲爭議。 主角IU、邊佑錫等人都未安排終映訪談，唯一原訂受訪的李在源如今也臨時喊卡，劇組全面噤聲，讓外界更加好奇背後內幕。



目前，身為該劇主角的IU和邊佑錫已分別為此道歉。

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