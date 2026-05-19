「大妃娘娘」也曾落魄過！孔升妍SM苦熬7年沒結果 ，媽媽嗆這句話讓她醒了

演員孔升妍回憶起她在SM娛樂長達7年的練習生生涯，透露當年因為遲遲無法出道，一度陷入迷惘，甚至整天窩在家裡。 最後是媽媽一句「當頭棒喝」，才讓她重新振作，轉往演員道路發展。

tvN節目《劉 Quiz On The Block》18日在官方帳號公開了一支預告影片，標題寫著「結束7年練習生生活後只躺在家的孔升妍，被媽媽的事實暴擊打醒」。 節目中，主持人劉在錫問道：「聽說妳去參加伽倻琴比賽被選為外貌冠軍，因此進入SM，很好奇當時的同期練習生有誰？」



孔升妍回答：「有少女時代、Super Junior、Red Velvet、EXO等。」她接著坦言：「當時我沒有什麼才華，跳舞和唱歌都不太OK。 我沒能出道，其實都有原因。」她回憶起離開SM後的日子：「最終沒能出道，離開公司的時候真的很茫然。 我完全不知道該怎麼靠自己重新開始。」孔升妍說，那段時間她每天就躺在房間裡，直到有一天，媽媽直接對她「事實爆擊」：「妳要在家裡虛度光陰到什麼時候？」她繼續說道：「這句話讓我瞬間清醒。 之後我就開始到處拜託認識的人，請他們讓我去試鏡。」



而近來孔升妍在熱播劇《21世紀大君夫人》中飾演「大妃」尹苡廊，演技備受好評。 她將角色的陰沉算計與內斂張力拿捏得恰到好處，眼神轉換間盡是戲，完全擺脫當年練習生時期「沒有才華」的自嘲，讓觀眾見證她苦熬多年後扎實沉穩的演技功力。



此外，《劉 Quiz On The Block》將於5月20日播出孔升妍亮相的內容。

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