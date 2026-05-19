朴志訓新劇火力全開！《菜鳥伙房兵》第3集收視飆破7.2%創新高，美味炸豬排立大功！

朴志訓從千萬電影《王命之徒》再到剛開播不久的奇幻軍事料理韓劇《菜鳥伙房兵》所帶動的熱潮相當驚人！！

根據收視率調查公司尼爾森韓國於19日上午公布的數據，18日播出的 TVING、tvN 月火劇《菜鳥伙房兵》第3集，以全國家庭基準平均收視率7.2%、首都圈家庭基準平均收視率6.9%。



這不僅比第2集創下的6.2%上升了1.0個百分點，同時也刷新了該劇自身最高收視紀錄。

《菜鳥伙房兵》改編自同名網漫的《炊事兵成為傳說》（취사병 전설이 되다，韓文使用相同名稱），講述二等兵姜成宰（朴志訓 飾）成長為傳奇炊事兵的軍隊料理奇幻劇，融入如同電玩過任務般的呈現方式，給觀眾們帶來全新的視覺饗宴與觀劇樂趣。演員們豐富的表情演技，也讓大眾給出極高好評。





在第3集中，面臨職務調動危機的姜成宰，努力挽回中隊長黃錫浩（李相二 飾）的心，希望能繼續留在廚房當伙房兵；同時，也描繪了他在協助北韓居民歸順過程中，發揮了關鍵作用的精采故事。

朴志訓在千萬電影《王命之徒》創下票房佳績後，於下一部作品《菜鳥伙房兵》中也持續走在人氣高峰，再次證明了自己的演技與話題性。《菜鳥伙房兵》公開後短短7天便取得亮眼成績，除了在首週拿下付費訂閱貢獻度第1名，還創下近3年來 TVING 戲劇內容中，以公開一週為基準的最高訂閱貢獻紀錄，再次展現了他的強大影響力。



（談及第3集劇情）部隊突然發生了北韓居民歸順事件。姜成宰炸出的豬排打動了對方的心，成為促使其決定歸順的契機。姜成宰也因此立下功勞，沒有被調換職務，並從炊事輔助正式轉職為炊事兵（正式伙房兵）。

成為正式炊事兵後，姜成宰在前輩尹東賢（李洪耐 飾）兵長的指導下，學習基本刀工與料理技巧。他也獲得部隊成員們的正面評價，進一步提升信賴度。





之後，部隊迎來國會議員與師團長訪問的檢閱行程，姜成宰再次面臨考驗。他沒有準備特餐，而是選擇製作「明太魚肉燉煮」。他回想起過去父親曾用番茄醬去除魟魚蒸料理腥味的記憶，因此活用番茄醬，推出了「義式番茄燉明太魚肉」。

不過，由於接連使用高級食譜，姜成宰的體力逐漸耗盡。最後，他突然倒下，並出現「系統過載終止」通知，劇情就在此畫下句點。令人更好奇下一集的劇情發展啦～！！



《菜鳥伙房兵》每週一、二晚間8點50分於 TVING、tvN 播出，海外由HBO Max上線。

▼第4集預告：



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