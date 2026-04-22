伯賢傳簽約 G-Dragon 公司！EXO-CBX 集體出走，與泰民「三度同門」？

繼 SHINee 泰民加盟 Galaxy Corporation 後，今日（22日）再傳出 EXO 伯賢亦正與該公司會面討論專屬合約，目前進入最後調整階段。 若簽約成功，他將與 G-Dragon（權志龍）、泰民成為同門師兄弟。

事實上，EXO小分隊EXO-CBX成員伯賢、CHEN、XIUMIN早在今年 3 月底就已向所屬社 INB100 代表車佳元寄出內容證明，正式通知解除合約。 據了解，三子因公司遲遲未處理未結算金額及違反合約等爭議，在得不到回覆的情況下，決定祭出法律手段斬斷合作關係。



不只伯賢，該集團旗下藝人包括SHINee成員泰民、THE BOYZ、李昇基、VIVIZ、李茂珍 等，近期皆因結算問題集體通知解約。 其中，泰民已在今年3月與Galaxy Corporation正式簽約。若伯賢最終落腳 Galaxy，這將是他與泰民第三度入駐同一家公司。



另外，Galaxy Corporation 是韓國首家 AI 娛樂科技企業，致力於將 AI、機器人等尖端技術與娛樂內容結合。 目前旗下擁有歌手 G-Dragon、SHINee 泰民、金鍾國，以及影帝宋康昊等頂尖藝人。

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