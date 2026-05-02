YouTube頻道「脫粉收容所」踢到鐵板！造謠aespa、EXO、Red Velvet...判賠1.7億

專門黑韓星的YouTube頻道「脫粉收容所」這下真的慘了！ 因為製作並上傳多支針對SM娛樂旗下女團aespa、Red Velvet以及男團EXO的惡意抹黑影片，頻道運營者被法院判處總共要賠1.7億（韓幣，下同/約新台幣365萬元）。

首爾地方法院第14民事部在22日作出判決，認定「脫粉收容所」的頻道經營者製作的影片中，含有大量人身攻擊和侮辱性內容，嚴重侵害了aespa、EXO、Red Velvet成員的人格權，因此判賠共1.3億給這些藝人。 不只如此，SM娛樂也拿到了4,000萬的賠償。 法院在判決中指出：「被告製作的這些影片，直接影響了大眾對這些歌手的觀感，導致他們形象和品牌價值下滑。 而這些藝人的形象和對外名聲，正是SM公司最重要的核心資產，所以被告的行為確實對公司的業務推展造成了實質損害。」加起來總共1.7億，法官要這個黑粉頻道一次賠好賠滿。

早在2024年4月SM娛樂就已經對這個頻道經營者提告，罪名包括違反《資訊通訊網法》的誹謗、侮辱等。 刑事部份，經營者在2025年1月15日已經被仁川地方法院判處2年有期徒刑、緩刑3年，還要120小時社會服務，外加約2.1億的追徵金。 雖然經營者不服，一路抗告到最高法院，但最終還是維持原判。

法官在判決書中說重話：「被告透過『脫粉收容所』頻道散播對藝人的虛假事實，甚至製作上傳帶有人身攻擊和輕蔑侮辱意味的影片，這已經遠遠脫離了『單純表達意見』的範圍，嚴重侵害了藝人們的名譽人格權。」

SM娛樂也發表聲明表示：「以後為了保護我們家藝人，不管是不法行為、犯罪行為，還是那些動不動就人身攻擊、狂用侮辱字眼、亂造謠的YouTube頻道，我們都會繼續採取強烈的法律行動，一個都不會放過。」

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