EXO-CBX 也跑了！CHEN伯賢XIUMIN怒寄存證信函解約，離開親手創立的 INB100

繼李昇基、泰民、THE BOYZ 接連出走後，超人氣小分隊 EXO-CBX（CHEN、伯賢、XIUMIN）亦正式向所屬經紀公司 INB100 的母公司 One Hundred 發出解除合約通知，集團面臨的瓦解危機進一步加劇。

根據韓媒《The Fact》10 日獨家報導，CHEN、伯賢、XIUMIN已於 3 月底向 One Hundred 會長車佳媛寄出內容證明通知解除合約，並針對「未支付結算金」等違約行為要求給個交代。 然而，兩週過去，仍未得到任何具說服力的回答。 由於對公司失去最後的信任，三人最終決定終止專屬合約關係。

據悉，車代表利用 CBX 的超強 IP 簽下大規模合約，領取了數百億韓元的預付款，卻仍使公司陷入資不抵債的狀態。 不僅拖欠 CBX 高達數十億韓元的結算金，連幕後工作人員與合作廠商的費用也一併拖欠，導致三人的演藝活動幾近癱瘓。 對此，車代表僅回應正努力讓公司正常化，甚至考慮「變賣私產」救火。



INB100 原本是伯賢離開 SM 娛樂獨立時所設立的公司，2024 年 5 月被納入由車佳媛代表與 MC 夢共同成立的 One Hundred 集團旗下。 此後，車代表成為最大股東，同時經營INB100、One Hundred、Big Planet Made三家公司。

該集團目前面臨嚴重的信用破產，在 CBX 之前，旗下藝人 THE BOYZ、SHINee成員泰民、李茂珍、BE'O、VIVIZ、李昇基等人，皆以「未結算、支援不足、拖欠外部廠商費用」等為由，接連通知解約。

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