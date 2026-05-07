《第62屆百想藝術大賞》星光頒獎陣容曝光！朱智勛、金泰梨、宋江、池昌旭、朴恩斌、金所泫等人氣演員齊聚登場

將於5月8日舉行的《第62屆百想藝術大賞》，今年也特別邀請多位去年得獎者重返舞台擔任頒獎嘉賓，被外界視為「榮耀交棒」的重要瞬間，也讓整體期待感再度升溫！

其中，曾於上一屆奪下新人演技賞的鄭星一、盧允瑞、秋泳愚與蔡元彬，將再度站上舞台，親自揭曉本屆新一代得獎者。綜藝獎得主申東燁與李秀智也將登場，而全道嬿、曹政奭、朱智勛與金泰梨等重量級演員，則分別擔任電影與電視部門最佳演技獎頒獎嘉賓，星光陣容相當吸睛。



本屆典禮也特別設計「新作化學反應」舞台，電影《老千4：別西卜之歌》的卞約漢與盧載沅，以及tvN新劇《我的有罪之人》的任時完與薛仁雅將同台亮相，提前展現作品默契與火花。



池昌旭與李熙俊也將現身為同業送上祝福；而憑《超能路人甲》展現存在感的朴恩斌，則以過往大賞得主身份登場，為典禮增添份量感。久違與觀眾見面的金所泫，將與曾合作《無用的謊言》的黃旼炫再度同框，掀起滿滿回憶殺；剛退伍的宋江則以tvN新劇《Four Hands》前夕選擇百想作為首個正式公開行程亮相，也備受關注。



本屆《百想藝術大賞》依舊由申東燁、秀智、朴寶劍共同主持，三人再度同框搭檔，熟悉組合也讓粉絲相當期待，並將透過 JTBC 及 Naver 同步直播。今年各部門入圍競爭激烈，最終獎落誰家也備受關注。



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