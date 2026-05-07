《第62届百想艺术大赏》星光颁奖阵容曝光！朱智勋、金泰梨、宋江、池昌旭、朴恩斌、金所泫等人气演员齐聚登场

将於5月8日举行的《第62届百想艺术大赏》，今年也特别邀请多位去年得奖者重返舞台担任颁奖嘉宾，被外界视为「荣耀交棒」的重要瞬间，也让整体期待感再度升温！

其中，曾於上一届夺下新人演技赏的郑星一、卢允瑞、秋泳愚与蔡元彬，将再度站上舞台，亲自揭晓本届新一代得奖者。综艺奖得主申东烨与李秀智也将登场，而全道嬿、曹政奭、朱智勋与金泰梨等重量级演员，则分别担任电影与电视部门最佳演技奖颁奖嘉宾，星光阵容相当吸睛。



本届典礼也特别设计「新作化学反应」舞台，电影《老千4：别西卜之歌》的卞约汉与卢载沅，以及tvN新剧《我的有罪之人》的任时完与薛仁雅将同台亮相，提前展现作品默契与火花。



池昌旭与李熙俊也将现身为同业送上祝福；而凭《超能路人甲》展现存在感的朴恩斌，则以过往大赏得主身份登场，为典礼增添份量感。久违与观众见面的金所泫，将与曾合作《无用的谎言》的黄旼炫再度同框，掀起满满回忆杀；刚退伍的宋江则以tvN新剧《Four Hands》前夕选择百想作为首个正式公开行程亮相，也备受关注。



本届《百想艺术大赏》依旧由申东烨、秀智、朴宝剑共同主持，三人再度同框搭档，熟悉组合也让粉丝相当期待，并将透过 JTBC 及 Naver 同步直播。今年各部门入围竞争激烈，最终奖落谁家也备受关注。



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