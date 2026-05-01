能見鬼的財閥女遇上怕鬼檢察官？朴恩斌×梁世宗×邕聖祐《驚悚的戀愛》劇本閱讀照曝光，夏日納涼劇預定！

這個陣容大家期待嗎？期待這部夏日納涼韓劇啊！

tvN新劇《驚悚的戀愛》改編自亞洲人氣同名電影《我的見鬼女友》，講述能看見鬼魂的財閥繼承女，以及最害怕鬼卻不得不與她同行的熱血檢察官之間，展開一段充滿意外與衝突的靈異愛情故事。近日，劇組公開朴恩斌、梁世宗、邕聖祐三位主演的劇本閱讀現場照，也讓三人之間的化學反應提前引發關注。



▼朴恩斌飾演韓國頂尖企業集團的繼承人兼酒店代表「千汝麗」，外表華麗、財力與能力兼備，堪稱完美無缺，卻因能看見鬼魂的秘密而選擇與世界保持距離。她以孤寂的眼神與細膩的聲線，詮釋角色內心的疏離與孤獨感。



▼梁世宗飾演充滿正義感的檢察官「馬康旭」，擁有出色體能與卓越頭腦，是個正直又熱血的人物。在與千汝麗相遇後，他接連捲入各種超自然事件，雖然內心恐懼，卻仍選擇留在她身邊，展現可靠又溫暖的一面。



▼邕聖祐飾演雷蒙德酒店代表「姜民煥」，表面溫柔紳士，實則暗藏野心。對摯友千汝麗展現親切笑容的同時，面對他人卻能瞬間轉換氣場，反轉魅力十足，讓角色更加令人好奇。



製作組表示，《驚悚的戀愛》將講述能聽見他人聽不見聲音的女子，與追查真相的男子聯手揭開死亡秘密，最後發展成真心相愛的故事，會同時帶來心動、驚悚與爽感。也特別強調，能看見鬼魂的財閥女與超怕鬼的熱血檢察官之間的鬥嘴化學反應，以及同齡演員們的默契演出，都是必看亮點！大家就一起期待播出啦！

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞