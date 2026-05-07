又有新進展！控Jisoo「偷走我衣服」設計師親曝：已接到通知，會有人飛去韓國處理！

BLACKPINK 成員 Jisoo 最近捲入一起服裝爭議。 比利時品牌 JUDASIM 設計師 Benjamin Bortmans 日前在社群平台上傳影片，直接標記Jisoo的帳號，氣憤表示：「Jisoo偷走了我的東西。」

他在影片中解釋，為了Jisoo的專輯封面拍攝，他把衣服跟好幾樣物品寄到韓國，結果已經過了6個月，對方一直延後拍攝日期。 他要求衣服寄回來的時候通知他，但至今沒有人回應。 他最生氣的是，這三件衣服是他上一季非常重要的作品，價格也相當昂貴，「我連發票跟合約都寄過去了，準備走法律途徑，結果還是沒人回我。」



影片一曝光立刻引發網友熱烈討論。 眼看風波越滾越大，Bortmans 又上傳了另一支後續影片，試圖滅火。 他說自己不是要攻擊Jisoo本人，只是因為6個月來都得不到回應，才會用 Jisoo 的名字來引起注意，希望能得到解答。

而最新進度是——他透露已經收到通知，表示「所有事情都在處理當中」，接下來會有人被派到韓國去處理，協助他拿回那些衣服。

不過截至發稿為止，Jisoo本人跟她的經紀公司都沒有對這件事做出任何回應。

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