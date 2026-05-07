Minji 重返 NewJeans 傳聞再起！官方驚喜發佈生日貼文掀討論，ADOR回應「正持續協商中」

ADOR 於今日（7）表示，正在就 NewJeans 成員 Minji（玟池）的未來動向與活動安排，以正面方向持續協商中。

對於外界傳出 Minji 可能回歸 NewJeans 的消息，ADOR 回應表示：「目前仍在就未來活動相關事宜進行內部討論。」並補充說明：「由於部分細節尚未能對外公開，但整體而言是以正面方向持續協商的情況，還請大家理解。」



會傳出 Minji 可能回歸團體的聲音，是因為 NewJeans 在官方 SNS 驚喜公開「HAPPY MINJI DAY」生日貼文，並附上 Minji 親手製作餅乾的多張照片，為她送上生日祝福；粉絲平台 Weverse 也同步更新主畫面，以生日祝賀圖為 Minji 慶生。



事實上，Minji 日前也親自現身粉絲準備的生日咖啡廳活動，親手烘焙約500個餅乾並送上手寫信，向粉絲表達感謝與心意，也讓不少粉絲相當感動。

隨著 ADOR 生日祝福與相關畫面曝光，也讓外界對 Minji 未來的活動規劃與回歸可能性再度關注。網路上也掀起不少討論與期待聲音，包含「還在協商中嗎」、「既然沒有達成協議，就把餅乾照片上傳上來嗎」、「感覺就是在拖延時間，今年會不會又過去了」、「瘋掉了，像傻瓜一樣的 HYBE」、「希望快點解決！想看 NewJeans 的舞臺」、「從12月開始到現在還在協商中啊」、「希望快點結束協商，開始新的活動...」等。



另一方面，NewJeans 自2024年11月起與 ADOR 陷入專屬合約爭議，並於去年10月一審「專屬合約有效確認訴訟」中敗訴。其後 Hanni、Haein、Hyein 已陸續回歸ADOR恢復活動，而 Danielle 則已退出團體；至於 Minji，ADOR 曾於去年12月表示正持續協商回歸事宜，但後續未再更新進度。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞