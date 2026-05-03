全網推爆！《稻草人》才播2集就封神 朴海秀×李熙俊瘋狗對決 今年必看驚悚神作

ENA週一週二劇《稻草人》真的來勢洶洶！雖然第一集收視僅有2.9%，但第二集立刻飆到全國4.1%、首都圈4.2%，最高分鐘更衝上4.5%，直接空降月火劇冠軍，還一舉超越前作《Climax》的最高紀錄（3.9%）。 就連20到49歲的核心收視層也拿下1.5%，稱霸無線台、綜合編成與有線台所有頻道，話題度跟收視一起飛天！

這部犯罪驚悚劇講的是：一名追查連環殺人案真兇的刑警，被迫與自己最痛恨的對象展開意想不到的合作。 才播兩集，反轉再反轉的劇情就已經被網友封為「類型劇美食店」。朴海秀在劇中飾演曾是最前線重案組刑警、現在是大學犯罪學教授的「姜泰柱」。 他一開始在課堂上從容下課、跟老同事輕鬆開玩笑，看起來像是已經放下過去、過著平靜生活的人。 但當30年前未破的「江城連環殺人案」真兇再度現身，他的表情一秒變殭，氣氛瞬間降到冰點。

尤其劇中回顧1988年他與檢察官「車侍颖」（李熙俊 飾）的惡緣，兩人一個想守住現場、一個為了目的不擇手段搶案，對立張力超強。 朴海秀用極度內斂的演技，光靠眼神和短暫的表情變化，就把姜泰柱內心的複雜情緒傳達得超到位，跟他在《惡緣》、《巨洪》、《认罪之罪》裡的角色完全不同，展現全新面貌。



李熙俊飾演的檢察官車侍颖，表面上是冷靜、專業、受長官信任的菁英，但一回辦公室就直接把腳翹上窗台、啃著玉米，霸氣又傲慢。 審訊嫌疑犯時，更是笑裡藏刀——先用溫柔語氣接近，下一秒脫掉眼鏡、搬出對方媽媽來倒數施壓，逼人崩潰招供，手段超狠。他與姜泰柱小時候其實是加害者與被害者的關係，長大後再次對上，車侍颖笑著說「對啊，姜泰柱」，一副遊刃有餘的樣子，暗示兩人糾纏多年的宿命對立。 李熙俊把那種「看似正常、實則危險」的變態度掌握得剛剛好，讓人不寒而慄。



第二集結尾超衝擊！姜泰柱幫無辜的嫌疑人洗清冤屈後，組成聯合調查組，打算用「誘餌偵查」引真兇現身。 沒想到車侍颖從中作梗，調走警力，最後只能由女警「徐智媛」（郭善英 饰）頂替上陣。結果就在誘餌行動當晚，真兇原本要對一名穿褲子的女子下手，卻突然看到穿裙子的徐智媛，立刻轉移目標。 姜泰柱雖拼命追趕，最後卻發現徐智媛已經頭部受重擊倒在地上，生死未卜。姜泰柱的妹妹被同事（同時也是郡守的姪子）爆打住院，原因是車侍颖把「兄妹倆的媽媽曾是酒店媽媽桑」的秘密洩漏出去。 姜泰柱一氣之下揍了對方，反而被關進拘留所。 車侍颖還悠哉來看他，笑著說：「我早就說了，不管是你的案子還是你，我都會一一找上門。」直接宣告逆轉勝。



才2集就展現超高完成度的《稻草人》，被網友大讚「劇本、導演、演員」完美三拍節奏，沉浸感爆棚。作為觀眾，只需緊跟Viu，即可零距離感受這部神劇！

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