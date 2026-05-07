【Viu韓劇綜藝看不完】《稻草人》收視翻倍《花樣青春 Limited Edition》鄭裕美x朴敘俊x崔宇植爆笑窮遊

天氣陰晴不定，正好留在家中瘋狂煲劇！Viu平台推出多部重量級作品，處處充滿驚喜：有人只得$530旅費浪跡天涯，加上朴海秀x李熙俊改編韓國三大懸案的《稻草人》收視狂飆、Viu Original原創綜藝《Bite Me Sweet》星級甜品師配對男神，《花樣青春 Limited Edition》綁架韓國明星旅行經典再現！即睇以下完整攻略，包你本季唔怕劇荒！

走出戶外靈感約會 ：Viu Original原創綜藝《Bite Me Sweet》



由「麵包王」尹施允擔任主持、Viu與韓國文化產業振興院（KOCCA）和文化體育觀光部（MCST）共同打造的Viu Original原創綜藝節目《Bite Me Sweet》是一個結合「甜品競技」與「男星配對」的真人騷，節目中5位星級糕點師與5位韓國新晉男星配對成組，運用韓國本地食材及傳統小食，創作全新概念的韓國甜品，最終勝出組合將可在新加坡開設期間限定實體店，把產品推向國際舞台！節目開播以來廣受好評，網友普遍盛讚拍攝質感極高：「甜點特寫堪比美食紀錄片」、「非常刺激食慾」，亦有人認為看見各地甜品師解構韓國食材非常有趣，大讚節目具備新鮮感。







在最新一集中，比賽進入了白熱化階段，甜品師和繆思需要將兩人共度的時光轉化成獨有的季節，設計出三道作品迎戰比賽。為了打造出最優秀的甜品，各隊伍離開攝影棚進行靈感約會：李世溫和印尼雅選手露碧塔到訪傳統市場，體驗韓式糖果、油菓、糖餅等街頭小食；成昇河和泰國選手珍妮查前往首爾林手作花工作室，期間還送上親自調配的花味香水，又親手製作五味子檸檬水，希望為對方帶來全新靈感；車柱完則帶領馬來西亞選手琳琳做陶瓷，務求為對方紓緩壓力。至於來自香港的甜品師Jan與她的繆思任成均將於下集開啟甜蜜約會，想見證他們的化學反應，就要好好留意。



俊男美女齊集戀綜：Viu Original原創戀愛綜藝《Rak Rak- Sense of love》

同樣由Viu與韓國文化產業振興院 （KOCCA）及文化體育觀光部（MCST）推出的Viu Original原創戀愛綜藝《Rak Rak - Sense of Love》是一部打破常規的戀愛真人騷，節目背景設定在泰國Rak Rak島（幻想之島），參加者在無法得知對方職業、年齡與社會地位的情況下，僅依據五感探索愛情。



八位來自世界各地的年輕人在首集碰面，他們必須單憑外表選擇一位心儀對象，且只有一對配對成功的伴侶可以留在島上共度良宵，其餘六名參加者必須馬上離開RakRak島！最終高兒和振寧獲得幸運女神的關顧，開啟浪漫一夜，二人在沙灘享用燭光晚餐時深入了解對方，期間振寧主動為高兒盛菜，讓女方不禁大讚：「我能夠憑細節感受到他有多細心。」振寧坦言第一眼就被對方吸引：「和身穿白裙的她初次見面的那刻，她的雙眼就迷倒了我，真的非常⋯⋯」高兒亦表示：「（初次見面時）我心想，他們邀請了Ed Sheeran來節目嗎？給我留下了頗為有趣的初印象！但是近看之下，我發現他品味很好，令我對他更有好感。」隨後兩人進行泳池約會，振寧再度發動攻勢，指自己扶高兒下船時便相信彼此早有聯繫，他的直白成功打開高兒心扉，二人瞬間變得親近許多，最後更猶如情侶一樣在床上分享日常鎖碎，他們亦寄望能夠再與對方來到RakRak島。



節目播出後高兒（Chloe）獲不少觀眾大讚靚女，原來她在香港長大，還是一位舞蹈高手，尤其擅長爵士舞；振寧則是一位時裝模特兒，平日更會在社交平台大曬傲人腹肌，難怪有不少觀眾指他的穿搭極具品味，甚有藝人風範！至於其他參賽者的背景和個人資料，將會在節目中陸續公布！





記憶碎片逐一擊破：《Reverse》

改編自Naver同名有聲電影、由高洙與徐智慧攜手主演的懸疑復仇劇《Reverse》憑藉精鍊的8集篇幅及層層遞進的心理張力，成功在懸疑驚悚劇海中殺出一條血路！故事講述懷揣長達15年的恨意、策劃了終極復仇的女子韓妙進（徐智慧飾），卻因一場神秘的財閥家別墅爆炸事故而失去全部記憶，醒來後只能依靠那位體貼入微、自稱未婚夫的柳俊昊（高洙飾） 來拼湊模糊的過去。然而隨著她逐步走進記憶的迷宮，卻是驚覺身邊之人的善意與呵護極可能就是巨大謊言的始作俑者！



近日劇情發展到妙進終於與中學火災事故的元兇正面對質，塵封多年的真相如暴風雨般向她襲來——原來當年正是因為王基哲蓄意縱火，才讓她自小失去了雙親！就在妙進持續追查會長司機李鍾洙（劉賢秀飾） 的過程中，她逐漸察覺到未婚夫柳俊昊與自己逝去的摯友崔希秀（金栽經飾） 之間，似乎有一段被她忘卻了的過往⋯⋯



復仇宿敵聯手緝兇：《稻草人》

改編自韓國三大懸案「華城連環殺人案」的話題韓劇《稻草人》上周播出第三、四集，劇情不但進入白熱化階段，收視率更從首播的2.9%一舉飆升至第四集的全國5.2%，力壓同時段劇集！這部由朴海秀與李熙俊主演的超強懸疑劇，隨著真兇浮現，兩位死對頭終於被迫聯手，戲劇張力瞬間引爆全網！



在最新劇情中，刑警姜泰周（朴海秀飾）被踢出調查小組，為了把握最後緝兇機會，他被迫向學生時期的仇敵、檢察官車時英（李熙俊飾）妥協，提議用自己的警察生涯作賭注，承諾無論搜查結果如何都將遞交辭呈，以此換取最後一次搜查權。最終姜泰周找到了第三名受害者的遺體，親自將其交回家屬手中；就在姜泰周準備引退之時，殘酷的命運卻給了他最沉重的一擊：他偶然在書店前遇見女高中生金敏智，對方勸他別辭職，還把焦糖當作「賄賂」塞到他手上，當晚金敏智就成為了第六名受害者！金敏智的死讓姜泰周徹底覺悟，他終於向車時英提出合作：「一起抓住他吧！」車時英幫助姜泰周復職，這對因仇恨而糾纏30年的男人，正式開啟了亦敵亦友的共生關係，而朴海秀和李熙俊的眼神鬥戲更令觀眾直呼窒息。



在海與島之間尋找人生：《蔚藍之春》



將於5月11日在Viu首播的《蔚藍之春》，由Red Velvet成員Yeri與實力派演員姜相準聯袂主演的治癒系韓劇《蔚藍之春》講述了兩位被過去與未來困住的年輕人，在遠離塵囂的孤島上尋找人生方向的故事。女主角安娜（Yeri飾）曾是前途無可限量的青少年國家代表游泳選手，卻因一場意外事故備受打擊，從此對未來心生恐懼；男主角尹德賢（姜相準飾）則是一位背負著黑暗醜聞、隱居在海邊小村莊的特殊部隊前隊員，兩人在一個偏僻的海邊小島偶然相遇，並以自由潛水員身份生活和工作，從中審視過去傷痛、與世界重建互信。

綁架旅行經典再現：《花樣青春 Limited Edition》

作爲經典旅遊綜藝《花樣》系列睽違八年的最新力作，《花樣青春 Limited Edition》延續了該節目最為人津津樂道的「綁架旅行」模式：在當事人完全不知情、毫無準備的情況下，被節目組強行帶走，開啟一場說走就走的旅程。



本季節目的最大驚喜，就是請來三位韓國演藝圈公認的至親好友：實力派女演員鄭裕美、韓流明星朴敘俊和國民男神崔宇植，三人過去曾在人氣綜藝《尹食堂》、《尹STAY》和《瑞鎮家》等節目中培養出無可比擬的默契！這趟以朋友身份結伴旅遊，讓不少觀眾直呼期待：「他們終於不用被李瑞鎮勞役了」、「朴敘俊又要當大廚了」、「最想看到三姐弟的相處」；且本次最大挑戰正是預算限制，三人每天僅獲10萬韓圜（約港幣$530元）作爲總旅費，名副其實「窮遊」，預告中亦可見他們爲省錢搭地鐵鄭裕美甚至表示放棄護膚：「五天不塗化妝水和乳液也沒差」，這種「金錢有限但浪漫無限」的反差，以及毫無劇本、毫無包袱的真實演出，肯定為觀眾帶來大量笑料。



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