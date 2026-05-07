《柔美的細胞小將3》金載原根本就是馴鹿本人！私下愛撒嬌，個性跟馴鹿很像

近期話題不斷的《柔美的細胞小將3》日前終映，而最終送上甜蜜結局的男主角金載原也成為話題討論焦點。喚醒了沉睡已久的柔美體內戀愛細胞的馴鹿PD金載原，以沉著的演技詮釋細膩情感，浪漫表現獲得觀眾們的喜愛。

劇中的金載原飾演申馴鹿PD，一開始的表現讓柔美處處看不順眼，譬如太過沉默讓空氣凝結，搭公車自顧自地戴起耳機，或是把柔美愛的口味鯛魚燒一次買完等等，讓柔美覺得無法跟他好好相處。但兩人在愛情的面前都有了180的大轉變，馴鹿也變身直進的年下男，金載原演技自然，也擄獲觀眾們的心。而他也表示自己現在走在路上都有人認出他來，非常感謝觀眾們對他的喜愛。



申馴鹿PD一登場就是眼鏡造型，金載原提到自己小時候也戴過眼鏡，現在也滿喜歡戴眼鏡的造型，覺得角色與自己很相似，而原著中這個角色是個像獨角獸般的年下男，也讓他有點擔心自己是否能好好表現出角色的樣子，他也相當感謝人氣這麼高的電視劇能找他演出這個角色，希望自己的演出能讓大家滿意。



金載原自己認為申馴鹿的魅力就在於狗狗般的呆萌感。因為馴鹿在工作的時候是相當沉著冷靜的，但在私下卻又有種狗狗可愛呆萌的感覺，反差魅力相當吸引人。他更透露自己平時私下也是愛撒嬌的個性，這點連週邊友人都覺得跟劇中的馴鹿很像。而他提到馴鹿的另一個魅力就是勇往直前，非常清楚自己的內心，向著最愛的柔美而奔跑前進，很MAN很有魄力，金載原表示自己在現實生活中也會對於所愛的人坦誠相待。



近期被稱為最棒年下男，金載原謙虛表達自己對這稱號的感謝，每一部作品他都希望帶給大家不一樣的感受，所以也希望到時可能又有不一樣的稱號，最近非常感謝大家對他的支持與喜愛，讓他每天都感到是夢幻般的一天。他也透露自己的姊姊也非常喜愛他本次的演出，受到姊姊的稱讚也讓他開心不已。



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