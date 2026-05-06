《第62屆百想藝術大賞》人氣獎結果揭曉！朴志訓《王命之徒》、潤娥《暴君的廚師》奪下男女冠軍

粗卡粗卡！恭喜朴志訓和潤娥，也期待5月8日登場的《第62屆百想藝術大賞》頒獎典禮啦！

《第62屆百想藝術大賞》人氣獎投票已經正式結束，男女冠軍也終於出爐，引起不少關注與討論。本次人氣獎是從戲劇、電影、舞台劇到音樂劇等候選人中，由粉絲投票選出男女各1位最高票得主，整個競爭過程可以說是相當激烈！

男演員部門由朴志訓拿下第1名，他以48.7%的得票率擊敗 李俊昊（40.3%），成功奪冠；女演員部門則由潤娥拿下第1名，以58.1%的高票數壓過孫藝真（26.9%），穩居冠軍位置。結果一公開，也立刻引發話題，不少網友紛紛送上祝賀。



另外，朴志訓這次也憑電影《王命之徒》入圍男子新人賞，而潤娥則以tvN《暴君的廚師》入圍女子最優秀演技賞，兩人不只人氣受到肯定，作品表現也同樣亮眼。



本屆《百想藝術大賞》將於5月8日晚上7點50分在首爾 COEX 舉行，由申東燁、秀智、朴寶劍共同主持，並透過 JTBC 及 Naver 進行直播。多個部門入圍名單都相當激烈，接下來正式典禮的最終結果也讓人相當期待。



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