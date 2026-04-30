朴恩斌×車銀優合體！《超能路人甲》正式預告&主海報曝光，「怪咖英雄」拯救世界又鬧又瘋

由 朴恩斌、車銀優 主演的 Netflix 超能力冒險韓劇《超能路人甲》公開了主海報&正式預告，。天馬行空的世界觀讓人期待不已。

這是一部以1999年世紀末為背景的超能力喜劇冒險作品，講述一群偶然獲得超能力的「怪咖」們，為了對抗威脅和平的反派、守護世界而全力奮戰的故事。



公開的主海報以末世論盛行的世紀末、陷入混亂的海城市為背景，展現了殷彩馜（朴恩斌 飾）、李雲情（車銀優 飾）、孫京勳（崔大勳 飾）、姜羅賓（林成財 飾）四人的模樣，吸引目光。站在最前方的彩馜，以及施展念力的雲情、雙手黏在汽車方向盤上的京勳、手臂卡著牆壁碎片的羅賓，各自擁有不同超能力的他們，將攜手拯救海城市於危機之中，令人期待。



此外，在汽車飛上天空、建築與招牌崩塌的混亂場面中，處處可見彩馜的身影，也讓人好奇她所獲得的瞬間移動能力將如何發揮。不僅如此，「『怪咖』超能力者拯救世界」的標語，也進一步引發對海城市四人幫將展現的愉快化學反應的期待。

同時公開的正式預告中，以流著鼻血的彩馜問道「那我真的會死嗎？」的畫面開場，引發觀眾好奇。在1999年的海城市，喊著「我想親眼看到世界末日」的問題人物彩馜，在即將崩塌的廢棄溫室中央突然移動到屋頂，甚至從衣櫃掉進朝鮮時代，獲得了瞬間移動能力。



另一方面，不小心丟出的鋁罐竟擊穿牆壁而慌張的羅賓，以及雙腳黏在地面無法動彈的京勳，展現了這三人因意外獲得超能力後、生活發生巨大改變的樣貌，也讓人更加好奇他們的故事發展。此時，三人偶然目睹能熟練使用念力的雲情後，將他當作師父緊追不放，而雲情則因驚慌而四處躲避，進一步提升了他們之間難以預測的化學反應期待。



《超能路人甲》將會在 5 月 15 日於 Netflix 獨家上線。

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