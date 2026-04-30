YG新女團第三位成員公開！13歲韓中混血「KAYCI」登場，唱功引網熱議：起雞皮疙瘩，高音太強

YG新女團確定將以4人組成！30日也正式揭開第三位成員的神秘面紗，雖然目前尚未公布確切出道時間，但已憑藉堅強實力引發熱烈討論與關注！

作為繼 BLACKPINK 與 BABYMONSTER 之後，YG娛樂睽違已久推出的新女團，外界期待度持續升高。繼已公開的 EVELLI 與 CHANYA 之後，相隔10個月終於迎來第三位成員 KAYCI 登場。



這次公開的成員是2012年出生的 KAYCI ，目前年僅13歲，但已在1年6個月的練習生期間內，快速累積歌唱、舞蹈與饒舌實力，展現全能成長曲線。她的爸爸是韓國人、媽媽是中國人，能流利使用韓文、中文與英文，也被定位為「All-rounder 全能型成員」。



這次公開的影片中，KAYCI 翻唱 Adele〈When We Were Young〉，一開口就以乾淨又富有情感的嗓音吸引注意，略帶沙啞卻細膩的聲線讓整首歌更有層次。年紀雖輕，但情緒表現相當成熟，外型與唱功形成反差，也展現出超齡的音樂掌控力。影片公開後也立刻引發熱議，網友紛紛留言：「她才13歲？感覺會成為團體焦點」、「起雞皮疙瘩了」、「高音太驚艷」、「比同齡人更有天賦」、「聲音像 Rora，臉像 Asa」、「終於公開第三位成員」等。

而日前YG娛樂總製作人梁鉉錫也透露，新女團已確定由4名成員組成，目前正以「YG NEXT MONSTER」計畫依序公開成員。隨著 EVELLI、CHANYA 與 KAYCI 陸續亮相，團體輪廓已逐漸清晰，目前僅剩最後一位成員尚未公開，也讓完整陣容更加令人期待。

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