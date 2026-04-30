朴恩斌×车银优合体！《超能路人甲》正式预告&主海报曝光，「怪咖英雄」拯救世界又闹又疯

由 朴恩斌、车银优 主演的 Netflix 超能力冒险韩剧《超能路人甲》公开了主海报&正式预告，。天马行空的世界观让人期待不已。

这是一部以1999年世纪末为背景的超能力喜剧冒险作品，讲述一群偶然获得超能力的「怪咖」们，为了对抗威胁和平的反派、守护世界而全力奋战的故事。



公开的主海报以末世论盛行的世纪末、陷入混乱的海城市为背景，展现了殷彩馜（朴恩斌 饰）、李云情（车银优 饰）、孙京勋（崔大勋 饰）、姜罗宾（林成财 饰）四人的模样，吸引目光。站在最前方的彩馜，以及施展念力的云情、双手黏在汽车方向盘上的京勋、手臂卡著墙壁碎片的罗宾，各自拥有不同超能力的他们，将携手拯救海城市於危机之中，令人期待。



此外，在汽车飞上天空、建筑与招牌崩塌的混乱场面中，处处可见彩馜的身影，也让人好奇她所获得的瞬间移动能力将如何发挥。不仅如此，「『怪咖』超能力者拯救世界」的标语，也进一步引发对海城市四人帮将展现的愉快化学反应的期待。

同时公开的正式预告中，以流著鼻血的彩馜问道「那我真的会死吗？」的画面开场，引发观众好奇。在1999年的海城市，喊著「我想亲眼看到世界末日」的问题人物彩馜，在即将崩塌的废弃温室中央突然移动到屋顶，甚至从衣柜掉进朝鲜时代，获得了瞬间移动能力。



另一方面，不小心丢出的铝罐竟击穿墙壁而慌张的罗宾，以及双脚黏在地面无法动弹的京勋，展现了这三人因意外获得超能力后、生活发生巨大改变的样貌，也让人更加好奇他们的故事发展。此时，三人偶然目睹能熟练使用念力的云情后，将他当作师父紧追不放，而云情则因惊慌而四处躲避，进一步提升了他们之间难以预测的化学反应期待。



《超能路人甲》将会在 5 月 15 日於 Netflix 独家上线。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻