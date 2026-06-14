IG互追還密訪姪子？ 《我的王室死對頭》許楠儁驚爆熱戀同劇女星，洪伊雪發聲：只是大學同學！

期在 Netflix 上憑藉奇幻浪漫劇《我的王室死對頭》瘋狂圈粉、熱度直衝天際的「新晉男神」許楠儁，戲裡戲外都成了鎂光燈焦點！然而人紅是非多，近期南韓多個網路社群瘋傳許楠準與同劇演員洪伊雪(홍이설)正在熱戀，甚至連男方家人都已經認可默默！對此，女方沉默多日後，在今天做出了正面回應。

此前，有網友發現，在《我的王室死對頭》中飾演宋室長新秘書的洪伊雪，私底下不僅與許楠儁及其姪子 IG 互相追蹤，還經常在男方姪子的帳號下面留言，男方也被抓包給女方多年前的陳年舊照點讚。 網友據此猜測兩人正在談地下情，可能連彼此的家人都已經很熟悉，甚至激進猜測洪伊雪能拿到該劇的角色，全靠許楠儁在背後幫忙拉線。



面對鋪天蓋地的猜測，洪伊雪於13 日透過個人 SNS 正面否認戀情：「外界所提及的那位演員（許楠儁），只是在大學時期因為一起上課而變熟的優秀同僚，戀愛說完全不是事實！」



洪伊雪坦言，在決定發表聲明之前，內心經歷了許多糾結：「我原本擔心這篇澄清文會不會反而引發其他誤會，所以一直不敢輕易站出來。 然而，看到不斷擴散的各種猜測似乎會對男方演員造成困擾，因此決定親自向大家說明。」

最後，她不忘安撫粉絲：「目前網路上流傳的戀愛說以及與電視劇相關的傳聞全都不屬實，大家不用擔心。」並懇請大眾停止過多揣測。



洪伊雪主動澄清後，引來不少網友留言力挺女方，感慨道：「女方一定是被折磨到很不好受，才會這樣公開發聲吧」、「過度幻想的網友真該看看醫生」。

目前，許楠儁正憑藉在 SBS、Netflix聯播劇《我的王室死對頭》中飾演男主角「車世界」一角人氣暴漲，而洪伊雪也曾以秘書角色出演同一部作品。

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