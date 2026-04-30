《21世紀大君夫人》IU、邊佑錫「契約婚姻」升溫中！第7集搶先看劇照＆影片都令人心跳不停～

MBC 熱門韓劇《21世紀大君夫人》（Disney+同步）在迎來第2幕之際，公開了以成熙周（IU 飾）與理安大君（邊佑錫 飾）羅曼史為中心的精采看點，令人更加期待劇情的發展。

首先，在內進宴上的求婚以及王的批准下，成熙周與理安大君正式成為未婚夫妻，「契約婚姻」成為劇情主軸。為了獲得身分地位，成熙周的提議被理安大君接受，兩人朝著相同目標前進。擁有相似傷痛的兩人，在彼此理解中逐漸拉近距離。



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在片尾彩蛋中，也揭露理安大君從學生時期就對成熙周抱有關心。同時，成熙周也出現情感變化，讓人更加關注這段始於契約的關係將會走向何方。



圍繞兩人婚姻的衝突也持續升溫。國務總理閔鄭祐（魯尚炫 飾）與大妃尹苡廊（孔升妍 飾）以不同方式展開牽制。閔鄭祐一方面要求理安大君保持距離，另一方面也向成熙周提出其他選擇；尹苡廊則試圖將成熙周視為大君的弱點而加以利用。



此外，輔佐官崔賢（劉秀彬 飾）與都惠貞（李妍 飾）的關係變化也引發關注。隨著兩人因成熙周與理安大君的婚事而有更多交集，逐漸形成微妙氣氛，隨著相處時間增加，情感線也預計將有所發展。



此外，MBC「大君夫人Day」將進行第1至第6集重播，第7集則提前10分鐘，於週五晚間9點40分播出。

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