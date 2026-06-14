具惠善又有新發明！繼萬元髮捲後再出招，「設計專利收納袋」火速到手

演員具惠善真的太狂了！繼上次自己開發「萬元髮捲」引發話題之後，最近又推出全新設計的收纳袋，而且連專利都到手了。

日前具惠善在社群平台上開心發文：「設計登記完成，新款收納袋正式上市！」同時po出好幾張照片。 只見照片裡除了有專利局核發的設計登記證書，還有她本人親自設計的收納袋本袋。 根據證書上的資料，具惠善今年3月提出收納袋設計申請，4月就火速完成登記，創作人欄位清清楚楚寫著「具惠善」三個字。



其實大家對她搞發明應該不陌生。 最近她才剛推出一款隨身攜帶用的髮捲，號稱改善了攜帶方便性、環保跟功能性，而且還是有專利的產品。 不過當初一顆要價1.3萬韓元（約新台幣280元），兩顆組賣2.5萬韓元，被不少網友嫌太貴。 但具惠善當時霸氣回應：「有人說太貴，但這加工方式跟傳統髮捲完全不一樣。」對自家產品超有信心。 結果今年4月，她還真的證明自己不是喊假的——該款髮捲銷量突破1萬組，話題性跟買氣都超高。



從演員跨足發明家，又接連拿下髮捲跟收納袋的設計專利，只能說離婚後的具惠善，真的是越活越精彩！

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