朴恩斌兼顧拍戲＆大學6年畢業，一年修42學分「有過目不忘能力」！ 網讚：這女人有什麼不會？

因主演Netflix夯劇《超能路人甲》人氣再攀高峰的朴恩斌，最近上節目驚曝自己的學霸事蹟——一邊當童星拍戲，一邊還能拿優等成績從大學畢業，讓主持人當場傻眼！

朴恩斌21日作客YouTube頻道《MMTG文明特急》，跟主持人JaeJae一聊才發現兩人超有緣。 她們不僅同期在「新村」一帶讀大學——朴恩斌11年入學西江大學、JaeJae則因二戰修能考試而於10年入學梨花女大，而且都不約而同讀了6年才畢業。



JaeJae驚訝地說：「我是混吃等死喝酒混過來的，妳一邊拍戲一邊工作，居然也只花6年？ ！」朴恩斌透露，她其實只休學了2年，其他時間全都在拚命修課，「工作的時候我就果斷休學，上學的時候就全心全意只讀書。」她坦言自己想盡快修完學分，所以每學期都塞好塞滿，最高紀錄一年內修了42學分！朴恩斌自爆畢業成績：「太久我有點忘了，但畢業證書上寫的是『成績優異』。」讓JaeJae聽完立刻崩潰：「這個我就不一樣了！」全場笑翻。



除了超強時間管理，朴恩斌也提到自己過去有個神奇的能力——「 photographic memory（過目不忘）」。 她形容：「就像是自動截圖一樣，連那段文字在第幾段第幾行都記得。」不過她笑說，後來這個能力莫名消失了，「拍《非常律師禹英禑》的時候早就不行了啦！」兩人還聊到，從國小六年級開始就幾乎年年當班長，朴恩斌更補槍：「12年中有10年是幹部。」學生時代就是領袖人物，一路優秀到大！



朴恩斌今年正好迎來出道30週年。 除了正在熱播中的《超能路人甲》——她在劇中飾演意外獲得瞬間移動能力的失敗青年殷彩妮，與車銀優、崔代勳等人合作——下半年還有新劇《驚悚的戀愛》等著跟大家見面。 學霸認證、演技保證，粉絲直呼：「這女人到底有什麼不會的？ ！」



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞