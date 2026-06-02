閃瞎！G-Dragon曝爸媽「40年恩愛手寫信」， 姐姐甜喊：我家愛情富翁

韓國天團BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍）近日難得分享家族溫馨近況，意外曝光爸爸寫給媽媽的40周年結婚紀念手寫信，字裡行間藏不住甜蜜，讓粉絲直呼「太感動了」。

G-Dragon 1日在個人社群平台貼出一系列照片，寫下「5une6elfies」的貼文，除了分享自己的日常模樣，其中一張權爸爸寫給權媽媽的手寫信更是亮點。 信中，G-Dragon的爸爸感性寫道：「不知不覺我們結婚已經40年了，遇見你是我人生中最大的祝福。」



他繼續感謝太太：「謝謝妳用不變的愛，讓我與家人能夠過著成功的人生。 接下來的日子，我們也要繼續相愛著走下去。」最後更深情寫下「給依然深愛的你」，字字句句充滿濃厚情感，引發熱烈討論。



姊姊權多美看到後也馬上在貼文下留言，大讚：「我爸爸權榮煥真的是愛情富翁，字寫得好看、文筆也好，愛你喔爸爸！」一家人溫暖互動讓粉絲紛紛表示「太可愛的一家人」、「遺傳到爸爸的感性難怪志龍這麼會寫歌」。

而G-Dragon近期工作滿檔，剛以主要壓軸身份，參加在高雄國家體育場舉行的「K-SPARK in Kaohsiung 2026」演出，再度展現舞台霸氣魅力，粉絲也紛紛敲碗更多新作品與回歸消息。

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