導演一句話讓車勝元狠心20年！「1日1餐」地獄減肥法曝光

韓國演藝圈再掀「車勝元現象」！ 去年上tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》的片段最近被翻出來熱議，這位53歲的資深男神，私下的自我管理簡直「地獄等級」，讓網友全「跪」了。

最近韓網論壇「Nate Pan」出現一篇名為「車勝元一天只吃一餐的原因」的文章，作者爆料車勝元每次接新作品，就會毫不猶豫執行「1日1餐」的飲食極限，連他自己都坦言：「想讓自己繃很緊，但真的超痛苦。」儘管如此，他幾十年來從沒鬆懈過。而逼他這樣做的關鍵，竟是導演的一句話：「你瘦一點看起來好看很多。」 從此，他為了作品品質，硬是維持住那副「超瘦但超有線條」的身材。



數字會說話！189cm的他，拍戲時體重只有72kg！ 據說這是他20歲後的最低體重。 生活作息比修行者還嚴：固定時間起床睡覺，一天只在早午餐之間吃一頓，下午6點左右再啃一片麵包就結束一整天。 一般人光聽就覺得餓。

網友紛紛驚嘆：「什麼『進出銀行前後不一樣』的藝人？ 車勝元根本是365天都在等入帳！」、「那個身高配上那個體重...... 他真的對自己超狠」、「能在演藝圈紅這麼久、老是接大片，果然都有理由」等。更讓人佩服的是他不只餓肚子，還同時進行高強度運動。 發文者感嘆：「他的心態本來就不一樣。」不少人感動地說：「看得出來他為了當演員活下去，對自己多麼嚴厲。」



專家分析，車勝元的案例是「自我客製化」加上「超專業意識」的完美結合。 為了給大眾看的形象，壓制本能幾十年，這股堅持也直接變成他的品牌價值。 這次話題不只聊減肥，更讓人思考——要在一個領域爬到頂峰，到底需要什麼樣的態度。

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