Super Junior金希澈暫別《認識的哥哥》後首度露面！與藝聲合照曝光：氣色還不錯

男團 Super Junior 成員金希澈在暫時退出 JTBC 綜藝節目《認識的哥哥》後，時隔約一個月公開了個人近況，展現明朗的模樣。

2日，金希澈以「YeSe!!!」的簡短文字搭配近況照發文。照片中，他與同團成員藝聲一同入鏡。

照片裡，金希澈嘴裡含著薄荷糖，露出俏皮搞怪的表情；站在後方的藝聲則以招牌微笑擺出姿勢，展現出令人感到溫馨的「真朋友化學反應」。久違公開的燦爛模樣，也讓粉絲們紛紛表示欣喜。



尤其是在近期甚至傳出健康異常傳聞的情況下，金希澈以充滿玩心的模樣現身，也讓粉絲們鬆了一口氣。特別的是，彷彿意識到外界先前提出的健康疑慮，金希澈此次展現出比以往更加輕鬆、穩定的氛圍，吸引了大家的目光。

近來部分粉絲也因為他暫停活動而持續對其健康狀況表達擔憂。此前，《認識的哥哥》製作單位於5月30日宣布金希澈將暫時退出節目，並表示：「這並非永久離開，而是在充分休息充電後，預計將再次回歸節目。」因此，金希澈其實是自5月9日播出的節目起便暫時缺席，進入休息期。



之後，金希澈也透過主持人張聖圭間接回應了健康異常傳聞。他表示：「接到很多熟人的關心電話，大家都很擔心我。」並解釋說：「因為不想讓觀眾看到我疲憊、恍神的樣子，所以才決定暫時休息。」



此外，他也表達了對節目的深厚感情，表示：「這個節目對我來說真的非常珍貴。金信英進來之後，讓我能夠安心地休息。」接著他補充說：「希望在我們再次見面的那天到來之前，各位觀眾也一定要保持健康。」不忘向粉絲送上問候。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞