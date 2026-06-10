蘇志燮為救女兒化身最強特工，攜崔代勳×尹敬浩組超強搭檔！《金特務：本色回歸》爆笑預告公開，6/26 Netflix 上線

蘇志燮、崔代勳、尹敬浩三位都是實力派演員，光是這個組合就已經讓人開始期待播出了！

SBS新劇《金特務：本色回歸》由蘇志燮、崔代勳、尹敬浩主演，講述一名原本只是「世界上最普通的爸爸」的金部長，為了找回唯一的女兒，最終化身「世界上最危險的男人」展開復仇動作之旅。



劇中，蘇志燮飾演外表平凡的銀行職員「金特務」，實際上卻是南北韓都極為警戒的祕密特工，為了拯救女兒而再度踏入危險世界。崔代勳飾演奧運跆拳道金牌得主「成漢洙」，擅長1440度迴旋踢，退役後以兒童跆拳道館作為掩護，隱藏過去特務身份。尹敬浩則飾演曾在戰場活躍、連國家都難以掌控的傳奇軍人「朴鎮哲」，如今以「女兒傻瓜」爸爸身分生活，是標準的暖心型父親。



最新公開的預告中，畫面從金部長（蘇志燮 飾）擊倒敵人後冷靜扶正眼鏡開始，並淡淡說出「不是應該我一個人做的嗎？」。隨後，「與其一個人，不如兩個人……」的旁白響起，帶出兩位昔日戰友——穿著跆拳道服的成漢洙（崔代勳 飾），以及以搖滾造型登場的朴鎮哲（尹敬浩 飾），三人過去的熱血身影也隨之浮現。

轉到現代，兩人雖已成為父親，卻接連被電擊槍擊中，上演爆笑又荒唐的場面；而金部長則一邊靈活使用刀具與熨斗等「生活武器」，一邊冷靜追問「你確定嗎？」形成強烈反差。



三人一邊與敵人交手，一邊展現荒謬卻默契十足的互動，從「我們就只是戴眼鏡的大叔而已」，到機車上的鬥嘴「兩個大叔坐上去，怎麼可能跑得快」，笑點與動作張力並存，完美展現三人獨特的兄弟情與化學反應。



預告真的超級爆笑 XD 完全是會讓人邊看邊笑的那種節奏。製作組也表示，這支預告完整展現三人之間的默契，以及動作與喜劇融合的魅力，強調《金特務：本色回歸》會是一部看起來很爽、又很過癮的作品。期待6月26日首播，海外觀眾則可透過 Netflix 收看。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞