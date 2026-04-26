Super Junior东海曝与GD×太阳过去缘分！「差点变BIGBANG」往事曝光，银赫傻眼：20年来第一次听说

Super Junior东海、银赫作为嘉宾出演BIGBANG大声主持的YouTube节目《家大声》，整集从头到尾笑点不断、气氛超欢乐。

聊著聊著，大声突然问：「那你认识GD跟太阳吗？」东海笑回：「不认识，但有见过。」一句话立刻勾起全场好奇，银赫也忍不住亏他：「你是去看公开放送吗？」



东海接著回忆练习生时期的趣事，表示当时SE7EN很照顾他。有一次他来狎鸥亭了，接到电话问我要不要出去，结果一到现场竟然看到GD和太阳已经在PC房（网咖）打游戏，而且两人当时整个超high，让他印象超深刻 XD



之后一行人一起坐车去吃饭，车上放著嘻哈音乐，GD和太阳随节奏自然摇摆，东海夹在中间只好默默跟著动，但其实全程一句话都没说，害羞到不行。接著去吃炭火烤肉时气氛依旧超紧张，他甚至还模仿GD语气，引发一阵爆笑；之后又一起到汉江放音乐跳舞，让银赫忍不住吐槽：「这程度已经算朋友了吧！」东海则笑说自己其实跳得不好，也感叹「YG跟SM的风格真的不太一样」，但那之后几乎就没再见过面。



最后，大声开玩笑问：「那时候如果变熟，是不是就有机会变成BIGBANG？」东海笑回：「差点就成了！」银赫立刻说：「这不会是你编的吧？我认识你20年第一次听说！」东海这才补充，当年因为2002世界杯影响，SM出道组一度解散，他其实差点转去YG，甚至因为听说要组5人男团而心动，结果后来才发现那团正是BIGBANG！让大声也笑说：「那我们可能会少一个人耶！」这段缘分真的太神奇了！



另外，东海近期也带来好消息，正式推出个人SOLO专辑《ALIVE》，展现更成熟多元的音乐风格。同时也预告将举行巡演与粉丝见面，让人更加期待他接下来的活动与舞台表现！

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