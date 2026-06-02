利特、希澈 Super Junior「83z」小分隊正式出道 首個 Fancon 巡迴8月29日強勢登陸香港

由傳奇韓國男團 Super Junior 兩位同為 1983 年出生的同齡成員—— 利特（LEETEUK）與希澈（HEECHUL）所組成的「SUPER JUNIOR-83z」，過去一直以「相愛相殺」的鬥嘴默契以及在各大綜藝節目中展現的頂級幽默感而聞名，在世界各地積攢了超高人氣！雖然兩人曾共同主持無數個王牌綜藝節目，但今年卻是他們成軍以來，破天荒首次以官方小分隊身份出道，更同時迎來首個正式巡迴演出，讓粉絲大感期待。這座里程碑不僅是對他們跨越 20 年深厚情誼的真摯致敬 ，更是送給所有見證著他們蛻變為「不落偶像」的 E.L.F.（Super Junior 官方粉絲名稱）一份最珍貴禮物！

為了慶祝 SUPER JUNIOR-83z 的夢幻出道，他們驚喜宣布將於今年 7 月展開其首個Fancon巡迴演出 [1983] 。巡演將由首爾出發，其後他們將到訪東京、曼谷、吉隆坡、澳門、高雄、新加坡、台北等亞洲各大城市 ，而香港站則定於 8 月 29 日（星期六）隆重舉行 ！這場備受全球粉絲翹首以待的巡演，預計將完美融合震撼的演出舞台與生動的綜藝互動元素，全方位展現二人歷經二十年沉澱、兼具現場演出實力與爆笑綜藝感的頂尖舞台。

其實，利特與希澈較早前於 4 月首爾舉行的「Super Show 10」（SS10）舞台已埋下了歷史性的伏筆——驚喜首唱小分隊的全新單曲《ONSAEMIRO》（온새미로），瞬間引爆全場藍色淚海 ！《ONSAEMIRO》以觸動人心的歌詞，完美凝練了兩人 20 年來共同走過的回憶與堅韌力量 。這次的特別舞台除了獲得粉絲高度讚譽之外，亦為 SUPER JUNIOR-83z 揭開了作為獨立小分隊去實現音樂理想與持續進化的新序幕。

「2026 SUPER JUNIOR-83z FANCON TOUR [1983] in HONG KONG」將於8月29日（星期六）假亞洲國際博覽館2號展館舉行，屆時利特與希澈將攜手香港 E.L.F.創造全新篇章，共同見證這場跨越二十載的藍色約定！

E.L.F. Weverse 會員預售將於6月16日（星期二）上午11時 至 晚上11時59分於 uutix (www.uutix.com) 進行，會員須於6月1日（星期一）下午1時 至 6月5日（星期五）晚上11時59分期間完成登記，方可享有參與預售資格，有關詳情請參閱Weverse公告 (https://weverse.io/superjunior/notice)。

銀聯優先訂票將於 6月17日（星期三）上午11時 至 晚上11時59分於 uutix (www.uutix.com) 進行，港澳銀聯信用卡及內地銀聯信用卡／扣賬卡等合資格卡種適用。

門票將於 6月18日（星期四）上午11時起於 uutix (www.uutix.com) 公開發售，門票售價為港幣 $1,899、$1,399、$899（全坐位），粉絲福利包括「演前綵排」、「香港限定禮物」及「香港限定小卡」。

有關粉絲福利等詳細安排，日後將於 ELF ASIA Instagram 公佈，敬請留意。

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