【首播炸裂】申惠善新劇《秘戀稽核中》爆笑登場！「美女救英雄」腰抱孔明帥翻，韓網激讚：今年第一集最正電視劇！

tvN 週末新劇《秘戀稽核中》昨晚正式開播，韓網立刻炸鍋：很久沒看過這麼搞笑的劇！由「演技變色龍」申惠善搭檔「直進年下男」孔明，這對新鮮組合火花四射，加上節奏明快、笑料不斷，不少劇迷看完首集即瘋狂敲碗：「拜託今天快點播第二集！」

冷面魔女 vs. 臭屁王牌，稽核「婚外情」玩出新高度

劇情講述海霧集團的冷面狠角色「朱仁雅」（申惠善 飾）空降稽核室，令全體員工陷入緊張。 自我感覺良好的稽核一組王牌「盧基準」（孔明 飾）未能通過她的面談考核，原本負責貪污瀆職等重大案件的他，慘遭「流放」專門處理婚婚外情和辦公室戀情、到績效墊底的稽核三組。





盧基準接到的第一個案子，就是調查辦公室偷情。 男職員的妻子懷疑老公與女同事有染，但盧基準只覺得是她多慮。 然而，朱仁雅很快憑藉敏銳直覺察覺到異樣。 在得知同部門職員全都下樓用餐、獨留兩人加班時，仁雅一招「請全組吃外賣」殺回辦公室，當場活捉男女同事親熱現場...



爆笑名場面：男女主角劇本拿反？ 申惠善「霸總式」護花

首集結尾更是全劇高潮！正當元配找上門、揮舞鋼管要痛扁盧基準時，孔明嚇到腿軟往後倒，沒想到申惠善竟然一個箭步上前，以帥氣的「摟腰抱」穩穩接住孔明，表情鎮定無比; 反觀孔明則嚇到兩眼一翻直接暈倒。 這幕「美女救英雄」性別大翻轉的畫面，瞬間成為全網瘋傳的片段XD



韓網熱議：時間消失術！編導演員全滿分

首播後韓網討論區湧現大量好評，劇迷紛紛留言讚嘆：「真的超好看，完全沒發現 1 小時就這樣過了！」、「申惠善挑劇本的眼光果然是神級」、「孔明演這種年下男真的超搭，被摟腰那段我笑到斷氣！」、「編導演員全都滿分，今年第一集最好看的一部！」、「明天也要繼續追」。





《秘戀稽核中》由申惠善、孔明主演，更有金材昱及洪華蓮等實力派加盟。 全劇共 12 集，每週六日晚間更新。 如果你最近陷入劇荒，這部絕對是 2026 上半年必看的解壓之選！





▽《秘戀稽核中》爆笑預告：



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