John Cena約翰希南也愛《鐵拳教育》！SNS上傳金武烈照片獲得本尊回應「Now you can see me」

職業摔角界選手，近年轉戰好萊塢戲劇演出的演員John Cena約翰希南，今日在自己的SNS上傳了最近人氣韓劇《鐵拳教育》男主角金武烈的照片，不過沒有寫任何文字說明，引發全球粉絲關注，也釣出本尊金武烈回應：「Now you can see me」。

John Cena平時常在SNS上與大家分享有趣照片，譬如他所感興趣的人物，或是近期流行的迷因梗圖等，而平時也很少會附加文字說明，以單純分享圖片為主。不過他這次分享的卻是韓國演員金武烈的獨照，引發話題討論，他是否也和大家一樣正在收看N台的人氣韓劇《鐵拳教育》呢？



不過這次他的分享，更讓許多人想起網友們曾在社群媒體上討論過，John Cena與金武烈在外型上有幾分相似。兩人都擁有結實的身材，五官線條明顯，在動作戲碼上也表現出色，的確有些類似的地方，而John Cena今日的分享也引發網友們留言：「John Cena在召喚金武烈嗎？」「本人都認證」「超越國境的傳奇」等等。Netflixkr也在留言處以金武烈的一個動圖回應「叫我嗎？」的表情。



改編自同名人氣漫畫的《鐵拳教育（真教育）》描述學校中充滿著不正常的人權問題或是恐龍家長，教育部特別設立教權管理局，來守護校園暴力中的被害者。由於每一集都透過真實事件改編，公開上線後立刻獲得多方共鳴，掀起話題討論，劇中由金武烈飾演教權局的督導羅華振，他直接來到問題學生或家長面前，實施強而有力的「真教育」，期待導正教育界所有的歪風。



《鐵拳教育》中金武烈展現許多精彩動作戲碼，可能也因此引發John Cena的收看。金武烈也曾在電影《犯罪都市4》中有精彩的表現，而本次在《鐵拳教育》中的演出更可視為其人生角色。

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