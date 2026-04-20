郭東延正式加盟 THE BLACK LABEL 展開新篇章！與「好友」朴寶劍成同門引關注，粉絲敲碗再度合作

今日（20日）THE BLACK LABEL 方面表示：「已與郭東延簽訂專屬合約。」並盛讚他是「在多部作品中成功塑造獨特色彩角色、擁有寬廣演技範圍與無限潛力的演員」。公司也表示，未來將作為堅實的合作夥伴，陪伴郭東延迎接更多挑戰與全新面貌，並希望粉絲持續給予關注與支持。



郭東延於2012年透過電視劇《順藤而上的你》出道，之後陸續在《雲畫的月光》、《我的ID是江南美人》、《福秀回來了》、《黑道律師文森佐》、《淚之女王》等多部作品中展現穩定又細膩的演技。不論是存在感強烈的角色，還是情感細節豐富的演出，他都能消化得恰到好處，也一步步累積出屬於自己的扎實作品履歷。



同一天，他也透過 IG 限時動態透露心情，表示：「與公司自成立以來一起走過約5年的時間，已正式結束與 Blitzway（原H& Entertainment）的合約。」他也表達感謝：「非常感謝這段時間辛苦付出的所有公司同仁，未來也會以同伴的心情持續應援。」並請大家繼續支持彼此未來的新開始。



目前 THE BLACK LABEL 旗下包括朴寶劍、任時完、李鍾元等演員，以及太陽、ROSÉ、全昭彌、MEOVV 與 ALLDAY PROJECT 等藝人，陣容相當亮眼。特別的是，郭東延與朴寶劍曾在《雲畫的月光》合作，近期也透過綜藝《鄉村魔髮師》再度同框，延續多年緣分，也讓粉絲更加期待未來是否還有機會再次合作。



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