郭东延正式加盟 THE BLACK LABEL 展开新篇章！与「好友」朴宝剑成同门引关注，粉丝敲碗再度合作

今日（20日）THE BLACK LABEL 方面表示：「已与郭东延签订专属合约。」并盛赞他是「在多部作品中成功塑造独特色彩角色、拥有宽广演技范围与无限潜力的演员」。公司也表示，未来将作为坚实的合作伙伴，陪伴郭东延迎接更多挑战与全新面貌，并希望粉丝持续给予关注与支持。



郭东延於2012年透过电视剧《顺藤而上的你》出道，之后陆续在《云画的月光》、《我的ID是江南美人》、《福秀回来了》、《黑道律师文森佐》、《泪之女王》等多部作品中展现稳定又细腻的演技。不论是存在感强烈的角色，还是情感细节丰富的演出，他都能消化得恰到好处，也一步步累积出属於自己的扎实作品履历。



同一天，他也透过 IG 限时动态透露心情，表示：「与公司自成立以来一起走过约5年的时间，已正式结束与 Blitzway（原H& Entertainment）的合约。」他也表达感谢：「非常感谢这段时间辛苦付出的所有公司同仁，未来也会以同伴的心情持续应援。」并请大家继续支持彼此未来的新开始。



目前 THE BLACK LABEL 旗下包括朴宝剑、任时完、李钟元等演员，以及太阳、ROSÉ、全昭弥、MEOVV 与 ALLDAY PROJECT 等艺人，阵容相当亮眼。特别的是，郭东延与朴宝剑曾在《云画的月光》合作，近期也透过综艺《乡村魔发师》再度同框，延续多年缘分，也让粉丝更加期待未来是否还有机会再次合作。



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