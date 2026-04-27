朴寶劍＋張員瑛＝顏值核彈！11歲年齡差根本不存在，這張同框照夠粉絲回味一整年

演藝圈兩大「顏值天花板」合體啦！朴寶劍26日在個人IG上po出一系列照片，其中一張與IVE成員張員瑛的「同框自拍」瞬間引爆網路討論。

這組照片是在本月23日於首爾聖水洞舉行的全球家電品牌快閃店活動中拍攝的。 朴寶劍身穿淺色襯衫，露出招牌溫柔微笑，而站在他身後的張員瑛則比出俏皮的V字手勢，展現洋娃娃般的精緻美貌。 兩人站在一起，完美到像從漫畫裡走出來的人物，讓網友狂讚：「這不是真人，這是CG吧？」照片中，朴寶劍對著鏡子自拍，穿著條紋襯衫搭配領帶，散發出沉穩又知性的書生氣質，結實的身材也若隱若現，朴太太們又要暴動啦！



朴寶劍生於1993年、張員瑛生於2004年，兩人實際相差11歲，但站在一起完全看不出來！網友紛紛表示：「說他們是大學生情侶我也信」、「哪裡像差11歲？ 根本同年齡吧」、「這組合太犯規了」。

張員瑛也在自己的IG限時動態中，默默轉發朴寶劍的這組照片，沒有打任何文字，只配上「兔子」和「狗狗」兩個表情符號，低調又有愛的互動讓粉絲直呼「好可愛」。



朴寶劍接下來的作品包括電影《夢遊桃源圖》與《刀：高豆幕漢之劍》，目前正在拍攝中; 張員瑛所屬的IVE日前在剛剛結束世界巡演中的日本場，接下來將於6月24日再次登上東京巨蛋，氣勢驚人。

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