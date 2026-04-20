收視輸了但口碑很穩！具教煥、高胤禎《努力克服自卑的我們》慘輸《21世大君夫人》！觀眾卻狂讚：朴海英的劇本來就看後勁

由具教煥、高胤禎主演的JTBC週末新劇《努力克服自卑的我們》18日才剛首播，短短兩集就留下濃濃餘韻，牢牢抓住觀眾的心。

這部戲是《又是吳海英》、《我的大叔》、《我的出走日記》王牌編劇朴海英的新作，加上《山茶花開時》、《氣象廳的人們》導演車榮執導勳，開播前就已經話題滿滿。 劇情描寫一個在優秀朋友群中獨自落後、飽受嫉妒與自卑折磨的人，如何一步步找回內心的平靜。

1、2集緩緩鋪陳角色的傷口、匱乏、孤獨與無力感，以及在這些情緒之間悄悄萌芽的微妙情感變化。 沒有強烈的事件或刺激的橋段，而是靠著情感的「紋理」把觀眾拉進故事裡，這正是朴海英編劇獨有的招牌風格。



不過，這場收視戰並不好打。 同時段對打的MBC金土劇《21世紀大君夫人》（Disney+同步更新）在18日播出的第4集拿下11.1%的收視率，而同一天首播的《努力克服自卑的我們》僅以2.2%出發。 但話說回來，朴海英的前作幾乎都是從第4集開始口碑發酵、靠「用看的」追劇熱潮逆襲，收視率從來不是衡量她作品價值的唯一標準。

回想2022年掀起「具氏旋風」、「崇拜症候群」的《我的出走日記》，最高收視也不過6.7%; 2018年《我的大叔》同樣只有7.4%; 而讓徐玄振一舉爆紅的《又是吳海英》則曾衝到10%。 以這個脈絡來看，2.2%真的只是起跑線而已。



而這部戲最大的看點，就是具教煥飾演的「黃東滿」與高胤禎飾演的「卞恩雅」之間的微妙關係。 當全世界把東滿當成噪音、恩雅在情感過載與傷痛中獨自硬撐時，兩人在彼此身上發現了難以言喻的溫暖。 他們慢慢成為彼此的「透氣口」，這種雙向救贖的敘事，正是朴海英擅長最最的。

具教煥用他特有的喧鬧又淒涼的能量，把黃東滿這個角色詮釋得超有說服力; 高胤禎則細膩演出卞恩雅那種看似隨時會垮掉、卻始終咬牙硬撐的模樣，獲得一面倒好評。觀眾反應也超級熱烈：「好想抱抱高胤禎演的恩雅」、「好久沒有一部戲才看兩集就這麼入坑，朴海英編劇果然是天才」、「東滿x恩雅這對太可以了」、「靜靜的很好看」、「果然是朴海英，好想一次追完」、「這就是雙向救贖的起點啊」、「一週要怎麼等啦」、「超好看」。



不走刺激路線，而是靠著人的傷痛、憐憫與靜靜的安慰來打動人心，《努力克服自卑的我們》才播出兩集，就已經讓鐵粉哭成一片。 接下來的走勢，值得繼續看下去。

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