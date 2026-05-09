【第62屆百想藝術大賞】紅毯星光爆棚！潤娥＆秀智「女神級撞衫」掀熱議，孫藝真、玄彬等藝人也現身，華麗造型成焦點

（封面圖源：TVDaily）
《第62屆百想藝術大賞》於8日盛大登場，韓國影視圈眾星接連踏上紅毯，一套套華麗又吸睛的造型瞬間成為焦點！從優雅禮服到帥氣西裝，每位藝人都展現不同魅力，也讓粉絲們大飽眼福。
主持人申東燁、秀智、朴寶劍
主持人申東燁、秀智、朴寶劍（圖源：TVDaily）
秀智
秀智（圖源：TVDaily）秀智（圖源：TVDaily）
朴寶劍
朴寶劍（圖源：TVDaily）
朴寶英
朴寶英（圖源：TVDaily）朴寶英（圖源：TVDaily）
李俊昊
李俊昊（圖源：TVDaily）
朴珍榮
朴珍榮（圖源：TVDaily）
文佳煐
文佳煐（圖源：TVDaily）文佳煐（圖源：TVDaily）
潤娥
潤娥（圖源：TVDaily）潤娥（圖源：TVDaily）
孫藝真
孫藝真（圖源：TVDaily）孫藝真（圖源：TVDaily）
玄彬
玄彬（圖源：TVDaily）
田美都
田美都（圖源：TVDaily）
朴智賢
朴智賢（圖源：TVDaily）
朴志訓
朴志訓（圖源：TVDaily）
申世景
申世景（圖源：TVDaily）
申鉉彬
申鉉彬（圖源：TVDaily）
李炳憲
李炳憲（圖源：TVDaily）
池晟
池晟（圖源：TVDaily）
金高銀
金高銀（圖源：TVDaily）金高銀（圖源：TVDaily）
申惠善
申惠善（圖源：TVDaily）申惠善（圖源：TVDaily）
李彩玟
李彩玟（圖源：TVDaily）
申始雅
申始雅（圖源：TVDaily）
柳海真
柳海真（圖源：TVDaily）
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