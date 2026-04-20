孫藝真分享兒子視角日常照！與玄彬甜蜜同框還「貼圖打碼」，網笑：全世界都知道你老公是誰

孫藝真近日分享了一組由兒子視角捕捉的日常照片，記錄下與丈夫玄彬之間溫馨又自然的家庭瞬間，也再次吸引外界目光。

公開的照片中，她戴著帽子、以輕鬆造型入鏡，身旁則是玄彬的身影。孫藝真也感性表示：「越來越會幫我構圖拍照的兒子，雖然偶爾會有地板占比較多、或是對不到焦的時候，但這樣的畫面已經像藝術作品一樣，讓身為媽媽的我非常感動。」甚至還幽默用貼圖遮住大眾熟悉的丈夫玄彬的臉，增添俏皮感。



貼文一出也立刻引來網友熱烈留言：「為什麼要遮住，全世界都知道你老公是玄彬啊」、「一定要一直幸福下去」、「小甜豆已經會幫爸爸媽媽拍照了嗎」、「好幸福的一家人」，字裡行間滿是祝福與羨慕。

回顧兩人緣分，玄彬與孫藝真最初於2018年電影《極智對決》結緣，之後在2020年《愛的迫降》再度合作後感情升溫，最終於2022年3月在首爾舉行婚禮，同年11月迎來兒子誕生。兩人一路從螢幕情侶走到現實夫妻，也被粉絲視為「愛情劇走進現實」的代表。近來孫藝真也常透過社群分享育兒日常，包括在生日派對上聽兒子唱生日歌等溫馨片段，展現身為母親的平凡卻幸福的日常生活。



另一方面，她主演的新作 Netflix《醜聞》與《Variety》預計將於今年公開，玄彬則透過 Disney+原創《韓國製造2》持續展開演藝活動。



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